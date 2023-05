Familias migrantes deben separarse en Tijuana para cruzar a Estados Unidos

Fueron más de 4 mil 193 kilómetros de distancia los que tuvo que recorrer la familia Hernández desde Guatemala a Tijuana, Baja California en busca del sueño americano. Los migrantestuvieron que pasar por varios obstáculos, pero el más difícil fue la separación de su familia a consecuencia de la aplicación CBP One, ya que durante los registros únicamente se aceptaba a una sola persona.

“Llegué acá a este albergue el 15 de enero, pues ya nos explicaron los pasos de la aplicación CBP One, en las versiones anteriores no daba familia, solo daba personas individualmente, pues yo venir con mi esposa y mi hijo y entonces no pude agarrar yo de tres, o sea entre familia, sino que la agarro a ella primero. Ella se fue el 28 de febrero, la agarro individual, se fue sola”, narró Carlos Hernández, migrante guatemalteco.

Familias deben separarse en Tijuana para cruzar a Estados Unidos

Carlos, continúa en México con su hijo menor en espera de que se llegue la fecha para que también pueda reunirse con su esposa. A pesar de la situación tiene temor que al llegar ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, sea deportado y no pueda ver a su esposa.

“Ya no es así por medio del calendario, le mandan correo y ahí ya hay posibilidades de un 60 o 70 por ciento de que ya le puedan dar la cita para acceder”, señaló Carlos.

Cientos de migrantes esperan en Tijuana

“Desafortunadamente este programa si bien fue bien visto por asociaciones civiles y personas de los albergues, desafortunadamente el programa es muy lento y tan lento para las organizaciones y los albergues lo cual ha traído a que la comunidad permanezca más tiempo de lo debido”, señala José María García, director de la Casa del Migrante en Tijuana.

Asimismo, explicó Carlos, que durante el tiempo que se ha quedado en Tijuana, ha observado como cientos de personas se desesperan y toman la decisión de cruzar de manera ilegal, por lo que esto ha generado que llegue un punto de no retroceso, es decir, son deportados y tienen que cumplir con la pena de 5 años fuera del país.

“Hay que tener mucha paciencia, ya yo espero casi 4 meses y medio, las primeras personas que ya tienen un mes o dos se desesperan y yo les digo que ánimo, que esperen, porque la paciencia es la madre de todas las virtudes”, agregó Carlos.