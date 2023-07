Signo de fanatismo, juicio político contra ministros: PRI y PAN

Diputados del PAN y del PRI advierten que no pasara la demanda de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que interpusieron legisladores de Morena so pretexto de los sueldos que perciben.

Rubén Moreira lo califica de locura y mentalidad golpista. Santiago Creel dice que eso ya es fanatismo y no democracia.

Para el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, esta acción es una locura de una mentalidad golpista que no van a apoyar.

“Merma el Estado de Derecho, la sola intención de lo que se presentó. Quien se atreve a presentar un juicio político de este tipo, no habiendo motivos y más allá del escándalo, pues parece que en su inconsciente se anida el golpe de Estado, el autoritarismo, que no haya división de poderes. Ahora si fue un espectáculo, pues nos parece de locura, el país no está para eso, esta para resolver problemas como el de la inseguridad, tendríamos ahí, todos, sin diferencias de partidos, tratar de resolver ese tema”.

Creel considera que demanda es una manifestación de fanatismo

Por parte, en el PAN también cerraron la posibilidad de llevar a juicio político a los magistrados.

En su cuenta de Twitter Santiago Creel dijo que esto ya es fanatismo.

“Esta es la idea de “democracia” de Morena: someter a juicio político a las y los ministros de la Suprema Corte por no seguir las órdenes del presidente. En su fanatismo, se les olvida la lucha histórica para lograr la autonomía de los tres poderes. Sepan de antemano que eso no sucederá, porque defenderemos con todo a nuestras instituciones y al Poder Judicial”, publicó en la red social.

Incluso, también en su cuenta de Twitter, el presidente del órgano encargado de analizar las demandas de juicio político en la Cámara de Diputados, el panista Felipe Macías, aseguro que la demanda se quedara en el archivero

Y retó “Que metan todas las solicitudes que quieran, en la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político de la cual soy Co-Presidente, NO vamos a dar trámite a burdas venganzas políticas”.

Se estima que en la subcomisión de Examen Previo hay, por lo menos, 200 demandas de juicio político presentadas en otras legislaturas y 38 en la actual.