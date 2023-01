Fátima desapareció en diciembre; no regresó para sus quince años

Amigos y familiares de Fátima González Patlas marcharon la noche de este lunes 16 de enero por las principales calles de Xalapa en Veracruz pidiendo agilidad en las investigaciones y búsqueda de la joven.

A esta fecha, Fátima estaría cumpliendo sus quince años.

“No teníamos qué festejar”, marchan por desaparición de Fátima

“Mi niña hoy está cumpliendo sus quinceaños y no sé si de vida o ya no está con vida (…) lo que es vivir el infierno en vida. No se come, no se duerme, intranquila después de una desaparición (…) es una sola niña que hoy está cumpliendo sus quince años de vida y en lugar de estar gritando una porra y cantando sus mañanitas, estoy aquí solo pidiendo encontrarla”, señaló Rubí Romero, tía de Fátima.

Desesperada y con lágrimas en los ojos, se unió a la exigencia de justicia la abuelita de Fátima con la misma esperanza de encontrar a su “gordita” como la llaman de cariño.

“Nosotros no celebramos una Navidad, un Año Nuevo, estuvimos llorando pasándola sin comer, no festejamos nada. No teníamos qué festejar”, aseguró Blasina González, abuelita de Fátima.

En esta marcha participaron familiares de otros desaparecidos entre ellos Juan Luis Guevara Zavala desaparecido en actopan el pasado 16 de diciembre.

Familia de Fátima fue intimidada

La menor de edad desapareció el pasado 9 de diciembre en el municipio de Villaldama, Veracruz luego de haber asistido a una pastorela, durante las fiestas decembrinas de este año.

La comunicación con Fátima se perdió alrededor de las 15:00 horas de la tarde, cuando la adolescente se encontraba a tan solo dos cuadras de su domicilio.

Tras su desaparición, su tía, Guadalupe Rubí Romero González, denunció haber sido víctima de extorsión para rescatar a la menor de 14 años, pidiendo incluso intercambiar su propia vida por la de su sobrina.

Al no tener respuesta de las autoridades, la mujer estuvo a punto de aceptar el trató con los delincuentes; sin embargo, esta terminó por declinar por la seguridad su hijo.

Ante esto, la respuesta de los secuestradores fue contundente y preocupante, pues dejaron una de las prendas de Fátima a las afueras del domicilio de Guadalupe Romero.