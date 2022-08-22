Anthony Fauci dejará de ser el principal asesor médico de EU

El Doctor Anthony Fauci, informó este lunes (22 de agosto de 2022), que dejará en diciembre sus cargos de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (EU), además del puesto de asesor médico principal del presidente de Joe Biden.

El epidemiólogo, quien se convirtió en la cara más visible acerca de las medidas contra la Covid-19, también dejará el cargo de jefe del Laboratorio de Inmunorregulación del Instituto de EU.

Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos y cara visible de la respuesta de Estados Unidos (EU) a la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19, anunció este lunes que dejará el cargo en el próximo mes de diciembre con la intención de aprovechar lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública.

Anthony Fauci, un experto en inmunología de 81 años de edad y quien ya había revelado sus planes de irse al final del actual mandato de Joe Biden, anunció en un comunicado que: "Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito".

NEWS: Dr. Fauci announced today that he will be stepping down in Dec. 2022 from the positions of NIAID Director and Chief of the NIAID Laboratory of Immunoregulation, as well as the position of Chief Medical Advisor to President Joe Biden. https://t.co/6MTguNRP4f — NIAID News (@NIAIDNews) August 22, 2022

Fauci, Zar del Covid-19 en EU, anunciá su retiro para el próximo diciembre

Desde el surgimiento de la Covid-19, Fauci se convirtió en el rostro más popular de la emergencia sanitaria en Estados Unidos (EU), desde hace ya varios meses que se le pudo observar en numerosas intervenciones en programas de televisión y de radio para responder dudas e intentar combatir la desinformación que ha circulado en redes sociales acerca de la contingencia sanitaria por Covid-19.

Fauci se hizo muy popular sobre todo cuando en algunas ocasiones llegó a contradecir al expresidente Donald Trump, quien en un principio minimizaba el impacto del virus y abogaba por políticas más ligeras para combatirlo.

La permanencia en su puesto fue en ocasiones "puesta en duda" sobre todo por los desencuentros con el entonces presidente de EU.

Sin embargo, cuando el Presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, pidió a Anthony Fauci que se quedara en su administración con un cargo elevado, el de asesor médico principal del presidente de Joe Biden.

El Presidente Joe Biden, ya le expresó su "más profundo agradecimiento por su servicio". A través de un comunicado, Biden elogió a Fauci: "Tanto si se le ha conocido personalmente como si no, ha tocado la vida de todos los estadounidenses con su trabajo. Le expreso mi más profundo agradecimiento por su servicio público. Los Estados Unidos de América son más fuertes, más resistentes y más sanos gracias a él".