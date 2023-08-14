FBI llega a Ecuador para apoyar investigaciones por magnicidio

Un equipo de la policía federal estadounidense llegó a Ecuador para apoyar en las investigaciones que adelantan las autoridades policiales y fiscalía para determinar las responsabilidades en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, dijo el domingo el ministro del Interior del país sudamericano.

Villavicencio, un exdiputado y antiguo periodista investigador de hechos de corrupción, fue atacado a tiros cuando salía de un evento de la campaña el miércoles por la noche. Por el caso hasta la fecha hay seis personas detenidas.

“La comisión del FBI ya se encuentra en el país, ha tomado contacto con la policía nacional, en las próximas horas habrá una reunión tripartita con la fiscalía general, que es la titular de la investigación para poder determinar el ámbito de la colaboración y apoyo. Juan Zapata, ministro del Interior.

El funcionario destacó la detención de los presuntos autores materiales, pero aseguró que profundizarán las investigaciones para capturar otras personas involucradas.

Apoyo del FBI en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció esta semana en la red social X, antes Twitter, que había solicitado apoyo a la policía federal estadounidense (FBI, por su sigla en inglés) para investigar sobre el homicidio del candidato presidencial. Lasso dijo que el organismo había aceptado el pedido y que en las próximas horas llegaría la misión, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el director de Investigación de la policía de Ecuador, Alain Luna, dijo que fue solicitado apoyo a Interpol Colombia para que suministren los antecedentes de los detenidos. La fiscalía no descarta pedir ayudar internacional para la investigación.

La policía de Quito dijo esta semana que un sospechoso muerto y otros seis arrestados por el asesinato del candidato son colombianos, mientras se busca a los "autores intelectuales" del homicidio.

He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

El sospechoso, que murió a causa de las heridas sufridas en un tiroteo, había sido arrestado previamente por cargos relacionados con armas, dijo el jueves el Gobierno, en tanto que los colombianos detenidos pertenecen a grupos del crimen organizado.

Villavicencio murió por trauma craneal, hemorragia y laceración cerebral causada por una bala, según la autopsia citada en los documentos de acusación. También sufrió una fractura craneal.

La violencia en Ecuador, que celebrará el 20 de agosto las elecciones presidenciales, ha aumentado en los últimos años, especialmente en ciudades a lo largo de las rutas del narcotráfico como Guayaquil y Esmeraldas.

