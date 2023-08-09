FBI mata a un hombre que amenazó al presidente Joe Biden

El FBI mató a un hombre en Utah por amenazar al presidente Joe Biden; al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg y otros políticos estadounidenses, según informó el medio NBCNews, quien tuvo acceso a los documentos.

De acuerdo con los primeros reportes, el FBI realizaba un allanamiento en Provo, Utah, cuando dispararon y mataron al hombre, quien fue identificado como Craig Deleeuw Robertson.

This is the Facebook profile photo of Craig Deleeuw Robertson, shot and killed today in Utah by FBI agents working the case on his threats to kill president Joe Biden, DA Alvin Bragg and others: pic.twitter.com/LPQSHtoc8J — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) August 9, 2023

“El incidente comenzó cuando agentes especiales intentaron cumplir órdenes de arresto y allanamiento en una residencia. El sujeto ha fallecido”, dijo el FBI.

"Se produjo un tiroteo justo después de las 6 a. m., hora local, del miércoles por la mañana, mientras agentes especiales intentaban entregar órdenes de arresto y registro a un hombre en una residencia de Provo, Utah, lo que provocó su muerte, dijo el portavoz del FBI, Sandra Barker.

Estaba previsto que Joe Biden visitara Utah la noche de este miércoles 9 de agosto, antes de un evento público en Salt lake City, sobre la atención médica de los veteranos.

¿Qué amenazas recibió Joe Biden?

Supuestamente, el hombre hizo una amenaza contra Joe Biden el pasado lunes, cuando sabía que unos días después, el mandatario estadounidense visitaría el estado. De acuerdo con el FBI, el sujeto escribió en su cuenta de Facebook que necesitaba preparar su camuflaje y su rifle de francotirador.

En tanto, que las amenazas a Bragg, a quien llamaba “hack”, decían que lo asesinaría en un estacionamiento, según los documentos obtenidos por NBCNews.

