FDA limita uso de vacuna de Johnson & Johnson por riesgo de coágulos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos limitó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson contra Covid-19, por el riesgo de coágulos.

A través de un comunicado, la FDA informó que la vacuna de Johnson & Johnson será administrada en una sola dosis en personas mayores de 18 años, que no puedan recibir una vacuna diferente o solicitan específicamente esta vacuna o cuando una persona no tiene una contraindicación para recibir vacunas de ARNm contra el Covid-19.

Today, we limited the authorized use of the Janssen #COVID19 Vaccine to those 18+ for whom other auth/approved vaccines are not accessible or clinically appropriate, & to those who elect Janssen because they would otherwise not receive a COVID vaccine. https://t.co/L9JUsP67Pm pic.twitter.com/HvHiIDqJKZ — U.S. FDA (@US_FDA) May 5, 2022

El regulador estadounidense dio a conocer que durante meses se realizaron estudios sobre los casos de coágulos de sangre o Síndrome de Trombosis con trombocitopenia postvacunal (TTS) en personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson.

En los estudios realizados se hallaron 60 casos, incluidas nueve muertes, hasta a medidados de marzo, es decir, un caso de coágulos por cada 3.23 millones de biológicos aplicados, detalló la FDA, por ello la vacuna de Johnson & Johnson llevarán una advertencia sobre las posibles consecuencias a largo plazos y debilitantes para salud.

Reacciones por vacuna de Johnson & Johnson

De acuerdo con la FDA, algunas personas que recibieron esta vacuna contra Covid-19 presentaron reacciones, como el riesgo de sufrir de coágulos, una o dos semanas después.

“Reconocemos que la vacuna contra el COVID-19 de Janssen todavía tiene un papel en la respuesta pandémica actual en los Estados Unidos y en toda la comunidad mundial. Nuestra acción refleja nuestro análisis actualizado del riesgo de TTS luego de la administración de esta vacuna y limita el uso de la vacuna a ciertas personas”, dijo Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

La FDA indicó en su comunicado que se recomendaba el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna en lugar de la vacuna de Johnson & Johnson, que mostró menos eficacia al suministrar una sola dosis en comparación con los otros dos biológicos.

Sin embargo, debido a los casos de reacciones a esta vacuna, el regulador estadounidense determinó el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), un síndrome de coágulos de sangre raros y potencialmente mortales en combinación con niveles bajos de plaquetas en la sangre con aparición de síntomas aproximadamente una o dos semanas después de la administración de la vacuna de Johnson & Johnson.

Sin embargo, la FDA determinó que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna de Johnson & Johnson, avalada para uso de emergencia en febrero de 2021, supera los riesgos, como los coágulos, aunque existen.