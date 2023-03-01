¿Cuál es la fecha límite para renovar la credencial de elector y votar en Edomex y Coahuila?

Las elecciones 2023 se encuentran próximas a ocurrir, por lo que es importante saber cuáles es la fecha límite para poder renovar la credencial de elector y poder participar en el ejercicio democrático de Estado de México (Edomex) y Coahuila.

La credencial de elector con fotografía es el documento oficial mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto, pues sin este documento sería imposible votar para elegir a los próximos representantes en las elecciones 2023.

¿Cuál es la fecha límite para renovar mi INE?

Cabe destacar que, para tramitar la credencial de elector y poder participar en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila. la fecha límite fue el pasado el martes 7 de febrero; sin embargo, para renovarla por algún cambio de dato tal como el domicilio, la fecha límite es distinta.

Para renovar la credencial de elector, la fecha límite es hasta el 19 de mayo de 2023.

Por otro lado, si la credencial de elector se tramitó en el año 2021 y no se recogió a más tardar el pasado 28 de febrero, el formato de credencial se destruirá y el registro en el Padrón Electoral es dado de baja.

La fecha límite para recoger la credencial de elector en el módulo que se tramitó es el 17 de abril en Coahuila y Edomex. Aunado a ello, en el estado de Coahuila las personas pueden pedir una reimpresión de su credencial de elector hasta el 19 de mayo.

#IECInforma |

¿Eres coahuilense y vives en Estados Unidos 🇺🇸 o Canadá 🇨🇦?

Te recordamos que tienes hasta el 10 de marzo para acudir a tu Consulado más cercano y tramitar tu Credencial Para Votar 🪪 y puedas ser parte de las decisiones de #Coahuila desde el extranjero. pic.twitter.com/BvqoJ8fDpK — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) February 27, 2023

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la credencial de elector en el extranjero?

El 10 de marzo es la fecha límite, sin cita, para tramitar la credencial de elector en el extranjero (Estados Unidos y Canadá) para poder votar y participar en las elecciones 2023 locales de Edomex y Coahuila.

El INE recomienda consultar las redes sociales del consulado más cercano para conocer los horarios en la localidad.

Cabe recordar que las elecciones 2023, donde se elegirán las gubernaturas en Edomex y Coahuila, así como 25 diputaciones locales en este segundo estado, son el próximo 4 de junio.