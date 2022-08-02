Feminicida Fabián Tablado es acusado de violencia por su nueva novia

El feminicida Fabián Tablado, quien fue acusado de matar de 113 puñaladas a su pareja Carolina Calo, enfrenta una nueva acusación de violencia contra su actual novia, con quien vivía en Bell Ville, Córdoba, Argentina, por lo que fue excluido de su casa.

De acuerdo con medios locales, la denuncia no fue presentada por su novia sino por los vecinos, quienes llamaron a las autoridades tras escuchar una discusión entre la pareja. Por lo que la policía lo sacó de la casa y lo alojó en un hotel de la localidad.

Además, las autoridades interpusieron una orden de restricción contra el feminicida Fabián Tablado para que no se acerque a la joven y asignó una custodia afuera de la casa de la mujer para protección de ella.

Cabe destacar que el feminicida Fabián Tablado cumplió con su condena por el asesinato de Carolina Calo y quedó en libertad en diciembre pasado pero aún porta una tobillera electrónica para que se mantenga alejado de Edgar Caló, papá de Carolina y de dos hijas que tuvo con otra mujer.

⭕️ Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó a Carolina Aló de 113 puñaladas, volvió a ser denunciado por violencia de género.



📺 "Los vecinos llamaron a la policía", informa @YoFermina en #TardeATarde con @ignaciocorral y @mayravgarcia.

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Papá de Carolina asegura que Fabián Tablado es un psicópata

Por su parte, el papá de Carolina Aló aseguró que no le sorprende la nueva denuncia contra el feminicida Fabián Tablado y lo calificó de ser “psicópata que no se cura”.

"En realidad, no me sorprende la noticia de hoy. Todo era cuestión de tiempo", dijo Aló en declaraciones a la prensa de Argentina.

Fabián Tablado es el feminicida de Carolina Aló

En mayo de 1996, Fabián Tablado mató de 113 puñaladas a su novia, Carolina Aló, de 16 años de edad. De acuerdo con declaraciones hechas por él, el feminicida y Carolina estaba en casa del sujeto y comenzaron a discutir por celos.

El feminicida apuñaló en repetidas ocasiones a Carolina quien murió en el lugar, mientras Fabián Tablado huyó del lugar, sin embargo, más tarde fue capturado por las autoridades de Argentina.

Fabián Tablado fue condenado a 24 años de prisión, la condena se cumplió en 2020; sin embargo, estuvo un año más en la cárcel por romper una orden de restricción que tenía para acercarse a sus hijas y a Edgar Aló.

El femicida tuvo varias novias a pesar de estar preso y en 2006 se casó en la cárcel con la madre de sus hijas, quien más tarde lo denunció por maltrato psicológico y amenazas.