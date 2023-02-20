Mil libros electrónicos en Feria Internacional del Libro de La Habana

La edición número 31 de Feria Internacional del Libro de La Habana, que se inauguró en la capital cubana y presenta más de mil títulos de libros electrónicos y otros cuatro mil 200 títulos de libros en papel. El evento ha traído un festín de literatura a los residentes y ha destacado las formas modernas de leer para saciar la sed de libros del público.

Los visitantes a la Feria Internacional del Libro de La Habana, han podido acceder a más de cuatro mil 200 libros en papel y más de mil libros electrónicos expuestos por más de 120 expositores de 40 países, entre los que se destacan Colombia, Venezuela, Bolivia y por supuesto que México.

Claudia Pena, una residente cubana señala que: "La feria siempre es bastante interesante. Yo vengo casi todos los años, la verdad. A veces hay ofertas bastante interesantes. Básicamente, cuando uno lee, uno es capaz de extrapolarse e imaginarse diferentes mundos y diferentes historias, uno puede vivir diferentes vidas mientras uno va leyendo".

Se trata de la primera edición celebrada de forma presencial luego del levantamiento de las restricciones provocadas por la contingencia sanitaria de Covid-19, ha atraído a miles de visitantes al recinto principal del complejo histórico y militar Morro-Cabana para eventos como presentaciones de libros y simposios, con especial atención a Colombia debido a que es el país invitado de honor.

Entre los visitantes al complejo "Morro-Cabana" se encuentran estudiantes y padres que compran artículos de papelería y juguetes. Para ellos es una oportunidad preciosa poder acceder a tal abundancia de suministros en la "Isla Caribeña".

Para mi fue un honor estar,aún virtualmente,en la presentación del Boletín dedicado a Martí que tuvo lugar en la Casa Víctor Hugo,en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana. De la mano de Daylén Vega.

Lo que Martí significa,no puede expresarse con palabras.

❤️🖤 pic.twitter.com/lklMHdaVNe — Ana Hurtado (@Ana_Hurtado86) February 16, 2023

Exitosa edición XXXI de la Feria Internacional del Libro de La Habana

Cabe señalar que los libros electrónicos realzan el evento, atrayendo a los visitantes con amplias opciones en dispositivos móviles que rompen los límites de tiempo y espacio para la lectura.

Lube González, miembro del personal de Prensa Multimedia de Cuba señala que: "No solo tenemos más de 300 títulos que estamos aquí presentando en la feria, algunas son novedades, otras no. Pero los precios irán desde 10 pesos en moneda nacional hasta 300 pesos aproximadamente. Los contenidos digitales, es una tendencia, realmente, bueno, en el país en los últimos tiempos, se ha fortalecido bastante el crecimiento de los móviles, o sea, está facilitándose todo a través de la transformación digital y la informatización de la sociedad".

Cabe señalar que la primera edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana se celebró en el año de 1982 y desde ese entonces se ha convertido en la fiesta literaria más popular de Cuba e incluso de Sudamérica.

La Feria Internacional del Libro de este 2023 se inauguró el 9 de febrero y se clausuró este domingo, pero los expositores realizarán una gira de exhibición por las provincias cubanas hasta el 19 de marzo.