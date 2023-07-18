¿Indirecta? Fernández Noroña señala gastos en publicidad de las demás corcholatas

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Morena encabeza la repartición de financiamiento público del INE para 2027, monto que duplica lo asignado al PAN y casi triplica proyección para el PRI
A semanas del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, crecen las voces para declarar crisis ambiental, mientras señalan omisiones y falta de respuesta.
Artículo 19 apoyó el informe del Comité de la ONU y lamentó la respuesta del gobierno mexicano sobre el problema de los desaparecidos.
Legisladores de oposición advierten que la ayuda enviada a Cuba podrían beneficiar al régimen y no a la población.
El colectivo FUNDENL registró los nombres de 50 desaparecidos en México para viajar a la Luna con la misión Artemis II de la NASA. Una protesta contra el olvido.
El PAN critica los Pre-Criterios 2027 y acusa promesas irreales; advierte más inflación, deuda y menor crecimiento que impactaría a ciudadanos.
Desperdiciar agua en la CDMX puede costarte muy caro en 2026. Conoce la multa oficial, qué dice la ley y por qué mojarse en Sábado de Gloria tiene una sanción.
Noroña desata polémica tras abandonar una entrevista momentaneamente al ser cuestionado por su estilo de vida; el momento se viralizó y reavivó críticas sobre congruencia política.
Estados Unidos ampliará la revisión de redes sociales para 15 tipos de visa desde abril de 2026. Conoce la lista completa y cómo esta medida podría afectar tu trámite.
Entre jets privados, casas millonarias y camionetas de lujo, al vocero de la 4T ya no le gusta el discurso de la austeridad.
Florencia Melany Franco dejaría Hacienda tras polémica por imágenes en Palacio Nacional; versiones señalan que su salida ocurrió tras críticas en redes sociales.
Una nueva propuesta en el Congreso de la CDMX plantea una medida que podría cambiar el futuro de muchas familias por la patria potestad de las hijas e hijos.