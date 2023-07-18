¿Indirecta? Fernández Noroña señala gastos en publicidad de las demás corcholatas

El aspirante a ser el representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña, lanzó una crítica a las demás corcholatas debido a la publicidad que se ha visto últimamente.

Ante las críticas que han recibido las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la publicidad que se ha visto en espectaculares, camiones, entre otros, el militante del Partido del Trabajo (PT) dio a conocer su postura.

"Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento?", redactó a través de su cuenta de Twitter.

Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento? — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 18, 2023

Posteriormente, compartió una fotografía donde se muestra una propaganda del excanciller Marcelo Ebrard en un camión, aunque no indica en qué ciudad se vio esto. Cabe destacar que en redes sociales, diversos usuarios han señalado que han visto espectaculares de las corcholatas; sin embargo, los aspirantes aseguran que no han dado la orden de colocarlos.

Éstos no podrán decir que nadie sabe de dónde salieron. pic.twitter.com/WQvTbCoLCk — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 18, 2023

Claudia Sheinbaum es cuestionada en entrevista sobre espectaculares

El pasado 13 de julio, la corcholata Claudia Sheinbaum tuvo una entrevista en el marco de su visita en Tabasco, donde fue cuestionada sobre los espectaculares de las corcholatas y el aviso que dio el mandatario para que se deslindaran de responsabilidad y pidieran que se quitaran.

El reportero indicó que era cuestionable el discurso de las corcholatas de no saber quién puso los espectaculares en distintos puntos de la República Mexicana, situación que ocasionó que el mismo presidente Andrés Manuel hiciera un llamado a que no permitieran eso.

Por su parte, Mario Delgado no ha detectado uso de recursos públicos para promoción en espectaculares. Asimismo, sentenció a los aspirantes a la coordinación de defensa de la cuarta trasformación que los gastos realizados en sus giras deben estar sustentados y justificados para evitar que el INE imponga multas a Morena.