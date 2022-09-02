¿Quién es Fernando André Sabag atacante de Cristina Kirchner?

La vicepresidente de Argentina, Cristina Kirchner, fue blanco de un atentado el pasado jueves por la noche (tiempo de México) en la entrada de la casa bonaerense. El presunto atacante fue detenido por las autoridades y se sabe que su nombre es Fernando André Sagab Montiel.

El atentado contra Cristina Kirchner ocurrió en la entrada de su casa, en Buenos Aires, donde desde hace días cientos de manifestantes se han concentrado para apoyar a laexmandataria argentina, quien enfrenta un juicio por acusaciones de corrupción.

El atacante de Cristina Kirchner aprovechó la multitud para sacar un arma y apuntar con ella a la vicepresidenta de Argentina. Algunos medios indicaron que el hombre disparó el arma pero no salió ninguna bala.

Posteriormente, el presidente Alberto Fernández, ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que Cristina Kirchner estaba viva porque el arma no funcionó, ya que la pistola estaba cargada con cinco balas y el sujeto sí disparó contra ella.

¿Quién es el atacante de Cristina Kirchner?

Tras el fallido atentado contra Cristina Kircher, la policía logró detener al sujeto que intentó dispararle a la expresidenta argentina. La policía de Buenos Aires dijo que el atacante fue identificado como un ciudadano brasileño de nombre Fernando André Sagab Montiel, de 35 años de edad, quien portaba una pistola Bersa 380 (fabricada en Argentina).

Sabag Montiel fue inmediatamente detenido por el hecho y varios testigos rindieron su declararción en la mañana de este viernes. Este día fue declarado feriado nacional por el presidente Alberto Fernández tras el atentado contra Cristina Kirchner.

Según los medios locales, el atacante de Cristina Kirchner trabajaba de chofer e integraba grupos de internet que comparten contenido de ideología neonazi. La policía allanó en la madrugada la casa donde vivía e incautó cajas con unas 100 balas.

La Justicia argentina ya comenzó una investigación sobre lo sucedido en el atentado contra Cristina Kirchner en una causa que fue catalogada como tentativa de homicidio calificado.

