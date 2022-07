FGJCDMX cae en desacato por no citar a Florencia Serranía: PAN

Diputados locales del PAN advirtieron que la Fiscalía General de Justicia Capitalina (FGJCDMX) cae en desacato por no cumplir una orden judicial sobre caso de la Línea 12, donde Florencia Serranía, ex directora del Metro, debió declarar por el desplome mortal en Tláhuac.

“El criterio es equivocado ya que la tesis invocada (que además no es jurisprudencia, sino tesis aislada) por la agente del Ministerio Público de la FGJCDMX en contravención a lo que el Juez de Control en el asunto ya mandató. Es decir, la falta de líneas de investigación afecta, sobre todo a la víctima, por lo tanto, el MP debe abrir la línea de investigación contra Florencia Serranía por el cargo que ocupaba y eso haría su investigación exhaustiva”, expresó el coordinador del GPPAN, Christian Von Roehrich.

Manifestó su preocupación por no existir una verdadera justicia y no se haya llegado a la verdad de los hechos por la tragedia en la Línea 12 “No olvidamos, exigimos justicia para las víctimas. No es posible que a 14 meses de este incidente no hay nadie en la cárcel”.

Indicó que hay una “total impunidad” alrededor del caso de la Línea 12 del Metro desde el GCDMX, porque se protegen a los culpables. “No es posible que mueran 26 personas y más de 100 lesionados y sigan protegiendo a los culpables, en este caso, a Florencia Serranía, ex directora del Metro”.

En este caso, sostuvo Von Roehrich, el MP debe justificar y motivar por qué no es necesario citar a la ex directora del Metro y, en dado caso, quien tendría que alegar afectación a sus derechos humanos a través de un amparo que, como ya vimos, no se le concedería porque por encima está el agotamiento de líneas de investigación, es Florencia Serranía.

Recordó que un juez obligó a la Fiscalía para que Florencia Serranía fuera a declarar, ello, con la finalidad de que los deudos, las víctimas, conozcan su declaración y se abra una línea de investigación, con objeto de determinar la verdad de los hechos, pero también para que, en su caso, sancionarlos por la vía penal o administrativa.

“No pueden argumentar violación a los derechos humanos de Serranía, en dónde están los derechos humanos de las víctimas y en dónde esta la justicia de las víctimas. Por eso, no vamos a descansar en seguir con la propuesta de una Comisión Investigadora y vayan a comparecer todos los servidores públicos involucrados con el diseño, construcción y mantenimiento de la Línea 12”.

PAN acusa a FGJCDMX de no cumplir con la Ley

El gobierno local tiene más de 18 mil millones de pesos como Presupuesto para invertir al 100 por ciento en mejorar y darle el mantenimiento que necesita el Metro. “No ha tenido la capacidad el gobierno de Morena en la Ciudad ni la voluntad, de darle mantenimiento adecuado, porque solamente en el año 2020, tuvieron un subejercicio de 500 millones de pesos, es decir, los dejaron de invertir cuando estamos en medio de crisis en el Metro porque diario hay una falla o diario se incendia”.



El diputado Federico Döring Casar dijo que el actuar del MP no está justificado y, por lo tanto, comete el delito señalado en el Capítulo de DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA Y PREVARICACIÓN del Código Penal para el Distrito Federal, particularmente el del artículo 292, fracción IV:





ARTÍCULO 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, al servidor público que:

IV. Bajo cualquier pretexto, se niegue injustificadamente a despachar, dentro del plazo legal, un asunto pendiente ante él.

El problema es que una denuncia de este tipo sería ante la propia FGJCDMX y el resultado no sería el deseado.

Por otro lado, esto se trata de una orden judicial en un procedimiento del que tiene conocimiento el juez de control y sería ante él que las víctimas deberán promover el cumplimiento del MP para que aplique las medidas de apremio correspondientes en contra del Agente del Ministerio Público.

El presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, Luis Chávez García, añadió que establecerá comunicación con el abogado Teófilo Benítez para coadyuvar, desde lo Legislativo, en una estrategia que pueda dar continuidad a los logros alcanzados por él y las víctimas.