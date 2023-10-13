FGR busca que la SCJN impida liberación de Mario Aburto

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la decisión de un tribunal para acelerar la liberación del magnicida Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

El fiscal encargado del caso anunció que presentará en los próximos días un recurso de revisión para que desde la Corte se decida si Aburto Martínez debe o no obtener su libertad y de momento quede congelada su inminente salida de prisión. De esta forma será impugnado ante la máxima instancia judicial el amparo concedido al homicida de Colosio por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México en la que se ordenó dictar una nueva sentencia que podría adelantar su libertad.

"Agréguese a este expediente la misiva 114/2023, suscrita por la agente del Ministerio Público de la Federación en la que se informa que está formulando Recurso de Revisión para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la sentencia dictada", señala el acuerdo.

Mario Aburto podría salir en marzo o antes

Apenas el martes un tribunal federal dejó sin efecto la condena federal de 45 años de prisión que se dictó a Mario Aburto y tendrá que dictar una nueva sentencia conforme a la ley penal de Baja California vigente en 1994.

Una vez hecho el ajuste, se sabrá la fecha exacta en que el asesino del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio abandonará la prisión.

De esta forma, los magistrados de Apelación cuentan con 15 días hábiles para sesionar y dictar una nueva sentencia a Aburto Martínez, en ese momento se sabrá si deja la cárcel el próximo 23 de marzo de 2024 o antes. O bien el caso queda congelado hasta tener una respuesta de la Suprema Corte.

¿Por qué podría recuperar su libertad antes Mario Aburto?

El viernes 6 los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca concedieron un amparo para invalidar la condena de 45 años de prisión a Aburto Martínez y ordenaron dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio con base en las leyes vigentes en Baja California en 1994.

De esta forma, la sanción prevista en el Código Penal estatal para este ilícito era de 16 a 30 años de prisión por lo cual si a Aburto se le impone la pena máxima obtendría su libertad en marzo próximo.

"Como se puede apreciar, el delito de homicidio calificado fue juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal", concluyeron los juzgadores.

Sentencia de Mario Aburto era de 45 años de cárcel

Originalmente Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia en el momento en que el juez tomó como base el Código Penal Federal.

Los defensores públicos de Aburto al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguran que Mario Aburto, así como su familia fueron torturados para que se declarara culpable del crimen y se mantuviera la versión del asesino solitario dentro del caso.

Mario Aburto confesó el asesinato de Colosio

Mario Aburto cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, y por portación de arma de fuego sin licencia.

Fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, tras el ataque al ex abanderado presidencial Luis Donaldo Colosio, quien fue herido por los disparos de una pistola Taurus .38 que provocaron su muerte en el hospital.

Aburto Martínez fue sentenciado a 48 años de prisión en octubre de 2004 pero su condena se redujo a 45 años en diciembre de 2005.

