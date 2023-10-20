FGR intentará frenar salida anticipada de la cárcel de Mario Aburto

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión, con objeto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso del amparo de un Tribunal Colegiado que le concedió a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, por el que podría salir antes de prisión.

Lo anterior para evitar que se le aplique retroactivamente el Código Penal de Baja California, reduciéndole la pena de prisión por 15 años, en lugar de aplicar la legislación federal que es la procedente.

Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio en este caso por su magnitud y consecuencias.

Mario Aburto podría dejar la prisión en marzo de 2024 o antes

El pasado 10 de octubre, un tribunal federal anuló la condena de 45 años que se le dictó al magnicida Mario Aburto, por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Ese día se dieron 15 días hábiles para dictarle una nueva sentencia.

Lo anterior al considerar que no se le juzgó bajo la ley de Baja California de 1994, año en el que Aburto cometió el magnicidio. De acuerdo con dicha Ley penal, la pena máxima para homicidio es de 30 años.

Esto quiere decir que Mario Aburto podría abandonar la prisión en marzo de 2024 o antes.

Primera sentencia de Mario Aburto fue de 48 años, pero se redujo

Actualmente Mario Aburto Martínez se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, por el homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como por portación de arma de fuego sin licencia.

Luego de disparar contra el candidato del PRI con una pistola Taurus .38, fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Por su parte, Colosio falleció en el hospital a causa de las heridas.

Por los hechos, Mario Aburto recibió una sentencia de 48 años de cárcel en octubre de 2004, la cual se redujo a solo 45 años en 2005.