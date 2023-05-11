AMLO afirma que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en frontera con EU ante fin del Título 42

Ante el fin del Título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional (GN) en la frontera con Estados Unidos (EU), cabe recordar que esta restricción se levantará este mismo jueves 11 de mayo.

AMLO aseveró que la decisión de reforzar la presencia de la GN en la frontera fue por voluntad propia y no por acuerdo con Estados Unidos, aunque destacó que hay órdenes de solo brindar protección a los migrantes y no utilizar la fuerza.

"Vamos a cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes", señaló.

#EnLaMañanera | Más elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Estados Unidos, informa el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/5ah1hcafmR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 11, 2023

Gobierno de México reforzará acciones ante fin del Título 42

Desde el pasado 10 de mayo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Unidad para América del Norte, dio a conocer que se continuarán reforzando las acciones de protección consular a los migrantes ante el fin del Título 42.

En ese sentido, se destacó que del 10 al 13 de mayo, habrá personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, específicamente para atender los casos que puedan originarse en tiempo real ante el fin de esta restricción.

Cabe destacar que AMLO y el presidente Joe Biden han estado en comunicación para poder reforzar el tema de la migración.

¿Cuándo se termina el título 42 en Estados Unidos 2023?

Ante el fin del Título 42 en Estados Unidos, el cual ocurrirá este 11 de mayo a las 23:59 horas, se prevé un nuevo repunte de este movimiento que pueda aumentar las tensiones políticas.

Cabe recordar que este es una norma sanitaria de emergencia, implementado durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump, que se utilizó con el fin de evitar que miles de migrantes ingresaran a Estados Unidos y con ello el ingreso de enfermedades transmitibles

