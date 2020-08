Inflación al consumidor en China alcanza máximo nivel en casi 8 años en noviembre

PEKÍN.- La inflación al consumidor de China subió a su nivel más alto en casi ocho años en noviembre después de que los precios de la carne de cerdo se duplicaran, pero los precios de fábrica mantuvieron la tendencia negativa, lo que se suma a las incertidumbres sobre si el sector manufacturero está tocando fondo al persistir los riesgos comerciales.

Pekín está recibiendo presiones para introducir más estímulos que impulsen la actividad industrial, pero la elevada inflación antes del Año Nuevo Lunar puede suponer un quebradero de cabeza para los dirigentes, que están intentando apoyar el crecimiento que ha caído al nivel más bajo en casi 30 años.

Los precios al consumidor aumentaron en noviembre un 4,5% interanual, el ritmo más rápido experimentado desde enero de 2012, principalmente por un aumento en los precios de la carne de cerdo, ya que la peste porcina africana devastó las piaras del país, según mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) del martes.

El incremento superó las expectativas de los analistas del 4,2% y el aumento del 3,8% de octubre.

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se mantuvo moderada en gran medida .

“El elevado IPC seguramente tendría un impacto en la política monetaria de China, pero por lo general no vemos riesgos de aumento de la inflación en todos los ámbitos, por lo que el sesgo acomodaticio de la política monetaria actual no se verá afectado significativamente”, dijo Liu Xuezhi, analista de Bank of Communications.

En contraste, el índice de precios al productor (IPP), que se considera un indicador clave de la rentabilidad de las empresas, cayó un 1,4% interanual, lo que supone el quinto mes consecutivo a la baja. El dato contrasta con un pronóstico de caída del 1,5% en una encuesta de Reuters y una caída del 1,6% en octubre.