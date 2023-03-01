Finlandia construye muro en la frontera con Rusia

Este martes 28 de febrero, Finlandia inició la construcción de un muro en su frontera con Rusia, exactamente en la localidad de Imatra, al sureste del país, informaron medios locales.

De acuerdo con los medios de información, los trabajadores comenzaron con la remoción de árboles en el cruce fronterizo de Imatra. Este muro será el inicio de un plan de Finlandia para continuar ampliando el muro.

Se tiene planeado que la barrera que dividía a los dos países esté terminada en junio con una extensión de tres kilómetros de longitud. El muro entre Finlandia y Rusia tendrá vallas y sensores de movimiento, según informó la cadena Yle.

La Guardia Fronteriza del país indicó que se tomó la decisión de crear el muro debido a la guerra en Ucrania que inició Rusia en febrero del año pasado.

“Según nuestro plan, se debe construir una cerca a una distancia de unos 200 kilómetros a lo largo de nuestra frontera oriental de mil 300 kilómetros de largo. La parte principal de la barrera estaría ubicada en la frontera sureste, que es el área de enfoque del control fronterizo”,indicó la Guardia.

Se espera que el muro final abarque 200 kilómetros, es decir que irá más allá de la frontera con Rusia, y podría estar lista en tres o cuatro años, debido a que el gobierno debe pedir permisos porque la frontera pasa por propiedades privadas.

¿Cómo es la frontera entre Rusia y Finlandia?

La frontera entre ambos países abarca mil 340 kilómetros, es la más extensa entre todos los países de Europa. Atraviesa principalmente bosques y áreas rurales poco pobladas, no hay ríos cercanos. La zona está protegida por guardias fronterizos de ambos países, quienes mantienen constante patrullaje.

El límite de ambos países se construyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y después de varios tratados que obligaron a Finlandia a renunciar a parte de su territorio en beneficio de la Unión Soviética.