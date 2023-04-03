Anuncian ingreso de Finlandia a la OTAN para este martes 4 de abril

Finlandia ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este martes 4 de abril de 2023. Jens Stoltenberg, secretario general de la organización, dio la bienvenida al país nórdico, que será el número 31 del grupo.

En conferencia de prensa este lunes, Stoltenberg afirmó que este ingresovolverá más segura a Finlandia y fortalecerá la alianza del organismo. Detalló que mañana martes levantarán la bandera del país nórdico por primera vez en las oficinas centrales de la alianza militar en Bruselas, Bélgica.

“Alzaremos la bandera finlandesa por primera vez en la sede central de la OTAN. Será un buen día para la seguridad de Finlandia, para la seguridad nórdica y para la OTAN como un todo”, expresó el secretario general de la organización.

Finland becomes a Member of NATO on Tuesday, 4 April 2023.



President @Niinisto will travel to Brussels and attend an accession ceremony at NATO Headquarters. https://t.co/T3qr7NxTXm — TPKanslia (@TPKanslia) April 3, 2023

Agregó que este ha sido el proceso de ratificación y de ingreso más rápido en la historia de la OTAN. Recordó que el año pasado le dieron la oportunidad a dicho país y a Suecia. El proceso con los suecos aún está pendiente de concluir.

En la ceremonia que tendrá lugar mañana, Sauli Niinisto, presidente de Finlandia, estará presente. Dicha nación tiene una frontera de mil 300 kilómetros con Rusia, y debido a la invasión a Ucrania, la importancia de la unión de los finlandeses y los suecos es vital después de décadas de mantenerse como neutrales en conflictos armados.

And so the map turned all green.



Sincere thanks to all 30 Allies for ratifying Finland's #NATO membership.#FinlandNATO pic.twitter.com/JZ4HZ6ACqd — Finland at NATO (@FinMissionNATO) March 31, 2023

El Parlamento de Turquía aprobó apenas la semana pasada el ingreso de Finlandia, aunque mantiene en espera el ingreso de Suecia, debido a que presuntamente dicho país conserva a grupos terroristas a decir de los turcos, lo cual es negado por el gobierno sueco.

Otro país que aún no aprueba el ingreso de Suecia es Hungría, nación que dice estar ofendida por las críticas a las políticas de Viktor Orban, primer ministro húngaro.

OTAN muestra apoyo a Ucrania

Jens Stoltenberg manifestó que la OTAN ha entregado ayuda a Ucrania. Explicó que los países que conforman esta alianza han brindado 65 mil millones de euros en ayuda militar y a dicha nación han llegado tanques de guerra y otros vehículos blindados para enfrentar la invasión rusa.

“Esto puede hacer una verdadera diferencia en las líneas de batalla y permitirá a las fuerzas armadas ucranianas liberar más territorio. Discutiremos cómo podemos incrementar nuestro apoyo, incluyendo el continuar con el refuerzo a las fuerzas armadas ucranianas. Nuestro apoyo es a largo plazo. Espero que los ministros aprueben el inicio de trabajos para desarrollar un programa multianual para Ucrania”, destacó el secretario general de la organización.

Este 4 y 5 de abril de 2023, la OTAN tendrá una reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los países que conforman este organismo.

Con información de Reuters.

