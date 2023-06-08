¿Quieres ser feliz? Finlandia lanza curso gratuito para aprender de su alegría

Finlandia, el país más feliz del mundo, ha lanzado un curso para aprender de su alegría. Se trata de la 'Masterclass of Happiness', una sesión presencial que se celebra durante cuatro días en una de las villas exclusivas del territorio europeo, ¿quieres saber cómo participar?

Por sexto año consecutivo, el World Happiness Report 2023 premió a Finlandia como el país más feliz del mundo y para celebrar, la nación ha decidido lanzar un curso de felicidad para compartir su alegría con el resto del mundo.

¿En qué consiste el curso gratuito de la felicidad en Finlandia?

El objetivo de la 'Masterclass of Happiness' de Finlandia es compartir la 'habilidad para ser feliz' con el resto del mudo. De acuerdo con la página oficial del país europeo, la aventura comienza con un viaje a su territorio en una exclusiva villa de la región, que ofrece a sus invitados todas las amenidades de manera gratuita.

La experiencia se celebrará en Kuru Resort, un centro de retiro privado ubicado en la región finlandesa de Lakeland, donde durante cuatro días, los asistentes conocerán a su 'finlandés interior' y comenzarán a desarrollar un conjunto de capacidades que los ayudarán a mantener un estilo de vida equilibrado en conexión con la naturaleza.

Aprende de la felicidad de Finlandia: el país europeo lanza curso para compartir su alegría|Gobierno de Finlandia

Durante el curso los asistentes aprenderán sobre temas como artesanía natural, comida para el alma y el cuerpo; ejercicio en bosques y lagos, acompañados por música y sonidos relajantes del característico estilo de vida finlandés en general.

La 'Masterclass of Happiness' se llevará a cabo del 12 al 15 de junio en sesiones exclusivas con expertos que trabajan como entrenadores personales para abordar cuatro temas principales:



Naturaleza y estilo de vida

Salud y equilibrio

Diseño y cotidianeidad

Alimentación y bienestar

La gran experiencia, que incluye gastos de alimentación y educación, únicamente será para 10 personas. Lamentablemente, las inscripciones, que se llevaban a cabo en la página oficial del Gobierno de Finlandia, ya se encuentran cerradas.

¿Por qué Finlandia es el país más feliz del mundo?

El World Happiness Report 2023 indica que la felicidad finlandesa se combina con un sinfín de elementos, entre los que destacan:



El estilo de vida equilibrado

El profundo vínculo con la naturaleza

La conciliación entre trabajo y vida privada

El sentido de pertenencia social o el tiempo de calidad con los seres queridos

Los componentes anteriormente mencionados no serían la única clave de alegría en la nación, pues el país tampoco es amigo las polémicas: en las conversaciones no se suele hablar de trabajo ni de política.

Además, sus ciudadanos cultivan el arte de relajación: hay 2.3 millones de saunas en este país y, por si fuera poco la protección social se plasma en sus impuestos dedicando casi un tercio de su PIB en los habitantes.