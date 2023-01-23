Fiscal Alejandro Gertz Manero tuvo cirugía en la columna: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tuvo hace varias semanas una cirugía en la columna, pero ya se encuentra en recuperación en su domicilio.

El mandatario descartó que el fiscal Gertz Manero padezca cáncer como se especuló y criticó a quien deseó su muerte durante este fin de semana, pues demuestra su calidad humana.

#EnLaMañanera | El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue sometido a una cirugía de columna desde hace unas semanas, así lo revela el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/JkVLEGSjhQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

“No es cáncer, según mi información, afortunadamente… Él se hizo una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna”, contó López Obrador durante la conferencia mañanera de hoy 23 de enero.

El mandatario agregó que el fiscal Alejandro Gertz Manero trabaja ya desde su casa, desde donde trabaja, por lo que deseó pronta recuperación.

“Deseo que se recupere, lo necesitamos, está ayudando, está en recuperación”, declaró.

AMLO critica a quienes desearon la muerte a Alejandro Gertz Manero

El Presidente también arremetió contra las personas que a través de redes sociales desearon la muerte del fiscal Alejandro Gertz Manero, incluso hubo quienes aseguraron que ya había fallecido.

“Es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo de malolandia”, expresó.

#EnLaMañanera | Alejandro Gertz Manero permanece en su casa tras la operación de cirugía de columna y trabaja a distancia, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/TxA5TCHL8w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

AMLO aseguró que de cara a la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte se avisó a Estados Unidos y a Canadá el porqué de la ausencia del fiscal Alejandro Gertz Manero en las reuniones.

Sin embargo, sostuvo que la situación médica del fiscal puso en evidencia la “falta de humanismo” de la oposición.

Desde la mañanera del viernes pasado, AMLO rechazó hablar del mal estado de salud del fiscal Alejandro Gertz Manero y aseguró seguía trabajando.

"Está muy bien, es una buena persona, un buen servidor público, está trabajando".