Fiscal anticrimen de Paraguay es asesinado en su luna de miel

Marcelo Pecci, fiscal anticrimen de Paraguay, fue asesinado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia donde se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, con quien se casó el pasado 30 de abril, y unas horas antes del asesinato anunció que estaba embarazada.

Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Paraguay, confirmó y condenó el asesinado del fiscal anticrimen de su país y reiteró su compromiso para luchar contra el crimen organizado.

“El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya.

Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado.

Nuestras sinceras condolencias a sus familiares. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) May 10, 2022

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que la embajadora de Paraguay ante Colombia, Sophia López Garelli, recabará detalles sobre el crimen y se pondrá en contacto con la esposa del fiscal anticrimen asesinado.

De igual manera, la cónsul Romy Romero se trasladó a la ciudad de Cartagena para hacer un seguimiento más cercano del homicidio y posteriormente informar a la ciudadanía los avances en el caso del fiscal anticrimen de Paraguay.

¿Quién era Marcelo Pecci, fiscal anticrimen de Paraguay?

Marcelo Daniel Pecci, de 45 años de edad, fue el fiscal anticrimen de Paraguay que enfrentó a varias agrupaciones criminales de narcotráfico y lavado de dinero en su país.

Entre los casos más importantes que tuvo a su cargo fue el homicidio del empresario Mauricio Schwartzman en septiembre del 2021, en la ciudad de Asunción. Así como el caso de la desaparición de armas de Dimabel.

También estuvo al frente de las investigaciones del cuádruple homicidio donde murió la hija del gobernador de Amambay. Y estuvo detrás de la detención del criminal brasileño Kassem Mohamad Hijazi, por lavado de activos.

Recientemente, el fiscal anticrimen investigó el doble atentado en el festival de música “Ja’umina”, en San Bernardino ocurrido en enero de este año.

