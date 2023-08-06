Fiscalía de EE.UU. denunció publicación amenazante de Donald Trump

Los fiscales estadounidenses denunciaron un mensaje amenazador de Donald Trump en las redes sociales, en una presentación judicial, en la que argumentaron que podría intimidar a testigos mediante la divulgación indebida de pruebas confidenciales recibidas del Gobierno.

En su sitio Truth Social, el expresidente Trump escribió: "¡Si vas a por mí, yo iré a por ti!" el viernes por la tarde, un día después de que se declaró inocente de los cargos de haber orquestado una conspiración criminal para tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

En la presentación en la corte federal de Washington, la oficina del abogado especial Jack Smith dijo que el post de Trump generó preocupación de que pueda revelar públicamente material secreto, como transcripciones del gran jurado, obtenidas de los fiscales.

Bajo el proceso conocido como descubrimiento, los fiscales están obligados a proporcionar a los acusados las pruebas en su contra para que puedan preparar su defensa.

"Podría tener un efecto amedrentador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso", escribieron los fiscales, señalando que Trump ya antes ha atacado a jueces, abogados y testigos en otros casos en su contra.

En su comparecencia del jueves, Trump juró no intimidar a los testigos ni comunicarse con ellos sin la presencia de un abogado.

Los fiscales pidieron a la jueza de distrito Tanya Chutkan que emita una orden de protección que prohiba a Trump y a sus abogados compartir cualquier material del "descubrimiento" con personas no autorizadas.

Las órdenes de protección son rutinarias en casos que involucran documentos confidenciales, pero los fiscales dijeron que era particularmente importante restringir la difusión pública dadas las declaraciones de Trump en las redes sociales.

Feds alert judge to Trump’s ‘If you go after me, I’m coming after you!’ post https://t.co/i2IwL6SOzh — POLITICO (@politico) August 5, 2023

¿Qué respondió el equipo legal de Trump?

Un portavoz de Trump emitió un comunicado defendiendo la publicación del expresidente en las redes sociales.

"El citado post de The Truth es la definición de discurso político, y fue en respuesta a los grupos de intereses especiales y financistas de malos republicanos, amantes de China y deshonestos", dijo el comunicado.