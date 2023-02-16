Fiscalía de Barcelona pide que Dani Alves siga en la cárcel

La Fiscalía de Barcelona solicitó ante un tribunal que el futbolista Dani Alves se mantenga en la cárcel debido a que existe un alto riesgo de fuga. El futbolista brasileño se encuentra en prisión preventiva por una supuesta agresión sexual en una discoteca.

Dani Alves, de 39 años de edad, ha negado las acusaciones en su contra, sin embargo, las autoridades decidieron mantenerlo en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2, a las afueras de Barcelona, mientras se realiza la investigación.

Asimismo, la abogada de la víctima indicó que dejar en libertad condicional a Dani Alves representa un “atentado a la integridad psicológica” de la chica, por lo que también solicitó que el jugador permanezca en la cárcel.

|Reuters

Este jueves se llevó a cabo la audiencia sobre el recurso contra la prisión preventiva de Dani Alves, la cual se llevó a cabo a puerta cerrada para evitar filtraciones de datos personales de la denunciante.

Dani Alves se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero, casi un mes después de que una joven de 23 años lo denunciara por abuso sexual.

¿Qué hizo Dani Alves?

De acuerdo con la justicia de Barcelona, el delantero recibió una denuncia en su contra por el presunto delito de agresión sexual cometido la noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton.

Según indican los reportes, el exjugador de Pumas habría realizado tocamientos inapropiados a una persona en la famosa discoteca sin su consentimiento. Cámaras de seguridad apreciaron que Dani Alves y la mujer que lo denunció permanecieron en la zona de baños durante el mismo periodo de tiempo.

Tras los hechos, la mujer realizó una denuncia ante la justicia española solicitando que el futbolista fuera puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza, por lo que la mañana del 20 de enero fue detenido en Barcelona.