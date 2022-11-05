Fiscalía de EU exige no retirar cargos contra García Luna por narcotráfico

Los abogados del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, argumentaron ante la corte estadounidense que al finalizar sus funciones en el país, su cliente se retiró de cualquier supuesta conspiración con el narcotráfico, por lo que pidieron que se retiraran los primeros cuatro cargos por asociación delictiva para distribuir cocaína y participación en una empresa criminal continua.

Tras presentar la moción ante el Juez Brian M. Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, la Fiscalía de Estados Unidos expresó su rechazo ante los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario mexicano, pues aseguraron que existen las pruebas suficientes para descartar la postura adoptada por la defensa.

El argumento central de García Luna gira entorno a que los delitos imputados habrían sido prescritos más de cinco años después de que abandonara su cargo federal en México, por lo que se rebasó el plazo de tiempo máximo señalado por las autoridades estadounidenses; además de que aunque tuviera un vínculo con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa, esto se habría terminado en el 2012 tras dar un paso al costado en sus funciones.

Genaro García Luna solicitó anular cuatro cargos por narcotráfico ante la Corte en EU|Crédito: Archivo

Genaro García Luna solicitó anular los cargos relacionados con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex secretario de Seguridad Pública utilizó su posición para apoyar al grupo criminal a cambio de millonarios sobornos, además de conspirar para importar grandes cantidades de narcóticos. Ante estos señalamientos y debido a la moción presentada por la defensa, la Fiscalía agregó:

“El acusado pide que se desechen los primeros 4 cargos de este encausamiento argumentando que, aun cuando aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, él se retiró de la conspiración en 2012, cuando dejó el gobierno mexicano y se mudó a Estados Unidos”, además de señalar que García Luna continuó con su conducta y que “nunca renunció a sus objetivos de conspiración”; esto último para desestimar el argumento de cinco años presentado por la defensa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la justicia estadounidense se ha tardado en juzgar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna pic.twitter.com/Ztnlcg4N12 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2022

Para sentenciar con el discurso de que “la Corte debe negarle su petición” a la defensa encabezada por el abogado César de Castro, el Departamento de Justicia estadounidense afirmó tener en su poder más de un millón de fojas con las que probará las acusaciones ante la Corte, razón por la que espera que el juicio comience de acuerdo con el cronograma aprobado.

La Fiscalía tenía hasta el viernes 4 de noviembre para presentar una respuesta a la moción de anulación propuesta por De Castro, por lo que ahora el 9 de noviembre de 2022 será el último día para la respuesta del demandado y en noviembre 16 o 18 de 2022 se llevará a cabo el alegato oral, si así lo desea el Tribunal.