Foro Alamos Alliance 2023 regresa después de tres años en pausa

El día de hoy foro Alamos Alliance se llevó a cabo después de tres años en Sonora, y durante su primera sesión se trataron algunos de los temas que más afectan a los mexicanos.

Después de tres años de pausa, reinicia el foro Alamos Alliance en #Sonora.



En esta sesión los temas que se revisan son: #Inflación, comercio global, integración energética, prosperidad e igualdad. pic.twitter.com/VXCZVu7IFj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

¿Cuáles son los temas que más afectan a los ciudadanos?

Los principales temas a tratar durante la primera sesión del foro Alamos Alliance se centraron en la inflación, el comercio global, la integración energética, así como la prosperidad e igualdad en México.

De acuerdo con Ignacio Briones, Exministro de Hacienda de Chile, la desigualdad se corrige con un programa de transferencias y si uno lo liga a incentivar la formalización tenemos un círculo vistuoso que podemos ir generando y cerrando.

Por otro lado aseguraron que la pobreza se combate entregando apoyos directos a las personas que más lo necesiten y no creando burocracias.

Inflación de México podría ubicarse en 3% para 2025

Uno de los temas que la reducción de la inflación en México para no poder afectar el poder de compra de las personas que menos tienen, así como el tiempo que llevará reducirla y estabilizarla.

Estimaron que la inflación de México podría retornar niveles del 3% para el año 2025. Declararon que las inversiones seguirán llegando al país; sin embargo, se debe contar con más facilidades administrativas y menos trámites.

“Yo creo que para el caso de México todavía nos puede tomar dos o tres años el proceso de estabilización”, explicó Julio Portales, Presidente de Grupo ICB.

Facilitar la tramitología podría volver más atractiva la economía de México

Durante la primera sesión del foro Alamos Alliance aseguraron que si la tramitología fuer más sencilla, la economía de México podría ser más atractiva y competitiva.

“Una parte importante es si no me van a ayudar por lo menos no me perjudiquen no? (…) Tengamos ese lubricante, ese acceso a permisos fáciles, a claridad en temas de derecho de propiedad”, explicó Fausto Hernández, Coordinador de Asesores de Banco Azteca.