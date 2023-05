El terreno había sido una terraza de eventos, y ahora luce abandonado y está en venta. Fue por llamadas anónimas y la intuición de una madre que busca a su hija, que el colectivo “Buscando corazones en Jalisco” no quita el dedo el renglón. En este lugar en 2022 se localizó unafosa clandestina, y entre los cuerpos estaban los acompañantes de Karey Lucrecia Franco, el día que ella desapareció.

“Aquí de recuperaron 29 cuerpos, búsquedas del colectivo son tres las que hemos hecho a partir de qué yo identifique a las dos personas anteriormente ellos procesaron otras dos veces el lugar. A mi me hicieron llamadas que no me retirara de aquí que buscara porque aquí está mi hija y hay más personas sepultadas clandestinamente aquí en este predio”, aseguró la madre de la desaparecida.

Revisan predio con fosa en Jalisco en busca de Karey Lucrecia Franco

La Fiscalía de Jalisco a través de la oficina regional de El Salto informó en el lugar que los trabajos continuarán. Con esta, el predio suma tres intervenciones.

¿Cómo desapareció Karey Lucrecia Franco?

Karey Lucrecia Franco Gutiérrez fue sustraída de su casa el 24 de marzo del 2020 en la colonia Albereda en El Salto, Jalisco junto a su amiga Fabiola. Fue en diciembre de 2022 que la madre de Karey localizó el cuerpo de la amiga de su hija en una fosa clandestina en Santa Cruz del Valle.

“El día 15 de noviembre yo logré identificar a una de las víctimas que fue privada de la libertad junto con mi hija. De mi hija aún no tenemos datos de ella, sí, también estaba en ese mismo lugar. Para mí es una esperanza saber que mi hija ya pronto va a regresar conmigo”, dijo Blanca Gutiérrez, madre de Karey.

Tras localizar el cuerpo de Fabiola de esa manera, le destrozó el corazón a Blanca.

“Tampoco quería encontrar a esa persona de esa manera, porque yo la conocí, fue amiga de mi hija y creo que no merecía que le hicieran eso que le hicieron y tampoco a mi hija”, mencionó Blanca Gutiérrez, madre de Karey.

Sin embargo, abrió una esperanza para pronto localizar a su hija y con ello darle fin a una larga búsqueda, y un hecho que destrozó a la familia.

“Llevármela ya a descansar y poder estar bien yo, porque tengo tres menores y se quedaron traumados porque vieron cuando me arrebataron a mi hija”, añadió Blanca Gutiérrez, madre de Karey.

Los familiares de Fabiola agradecieron a Blanca por terminar con ese tormento para ellos de no localizar a la joven. Por su parte, la Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para localizar a Karey.