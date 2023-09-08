Publican foto inédita para conmemorar el primer año de la muerte de la reina Isabel II

Para conmemorar el primer año de la muerte de la reina Isabel, su hijo el rey Carlos III compartió un video de agradecimiento y el Palacio de Buckingham publicó una foto inédita de la monarca.

El rey Carlos subió un video para agradecer a su madre por el apoyo y su ascenso al trono, aseguró que tanto él como su esposa Camilla han hecho lo posible para estar al servicio de sus ciudadanos durante estos primeros 12 meses en el trono.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023

"Al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Su Majestad y mi ascenso al trono, recordamos con gran afecto su larga vida, su devoto servicio y todo lo que significó para muchos de nosotros. También estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo que nos ha brindado”, se escuchó decir al monarca.

El Palacio de Buckingham también publicó una fotografía de la Reina tomada por el fotógrafo británico Cecil Beaton en octubre de 1968 en el marco del primer aniversario luctuoso.

Cabe destacar que la familia real no planea reunirse para conmemorar el primer año de la muerte de la reina Isabel.

¿Cómo se anunció la muerte de la reina Isabel II?

La agencia internacional de noticias BBC fue el medio encargado de anunciarle al mundo la muerte de la reina Isabel.

Huw Edwards, presentador del canal, detuvo la programación del 8 de septiembre del 2022 para dar la histórica noticia: “Hace unos momentos, el Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II”.

Posteriormente leyó el comunicado del Palacio en el que informaron que “la Reina ha fallecido en paz en el castillo de Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán hoy en Balmoral y regresarán a Londres mañana”.

Tras el anunció en Londres, los medios de comunicación de todo el mundo, incluido Fuerza Informativa Azteca, replicaron la noticia para informar a todos los ciudadanos.

¿A qué hora murió la reina Isabel?

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 a las 15:10 horas (tiempo de Londres) eran alrededor de las 12:30 del día (hora de la Ciudad de México), cuando todos los medios nacionales informaron sobre la histórica noticia.

La monarca falleció a los 96 años de edad, después de gobernar durante 70 años, convirtiéndose en la reina más longeva del mundo.