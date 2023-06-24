FOTOS: Tren descarrila y provoca el colapso del puente en el río Yellowstone

En Montana, Estados Unidos, un tren descarriló y causó el colapso de un puente sobre el río Yellowstone, por lo que varios vagones quedaron en el agua.

Los Servicios de Emergencia y Desastres del Condado de Yellowstone informaron que el descarrilamiento ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana (tiempo local), dejando varios vagones dañados y con fugas de productos de petróleo.

Varios de los vagones contenían “material peligroso”, informó la compañía ferroviaria en un comunicado. Asimismo, indicaron que ninguna persona resultó lesionada por el descarrilamiento.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Un puente que cruza el río Yellowstone en Montana se derrumbó, lo que provocó que partes de un tren de carga, incluidos algunos vehículos que transportaban materiales peligrosos, se hundieran en el agua.



La tripulación del tren estaba a salvo y no se reportaron… pic.twitter.com/IfkAt6do2s — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 24, 2023

“La seguridad de nuestros empleados y del público sigue siendo nuestra máxima prioridad. Estamos comprometidos a abordar cualquier impacto potencial en el área como resultado de este incidente y trabajar para comprender las razones detrás del accidente”, dijo Montana Rail Link, la compañía ferroviaria.

Cerrarán tomas de agua por precaución en Yellowstone

Debido a que algunos vagones que contenían “material peligroso” cayeron en el río, las autoridades de Montana cerraron las tomas de agua en las regiones cercanas por precaución, por lo que solicitaron a la gente conservar el agua.

“Se cerrarán los accesos pesqueros locales. Las plantas de tratamiento de agua, los distritos de riego y las empresas industriales toman las precauciones adecuadas”, afirmó la Oficina del Sheriff de Yellowstone.

Añadieron que tan pronto como se resuelva la situación, se reanudarán las operaciones normales en el área.

En tanto, Greg Gianforte, gobernador de Montana, dijo que vigilará el descarrilamiento, de cerca, mientras se apoya a Montana Rail Link para sacar los vagones del río y se “evalúan las necesidades”.

