Fox News y Dominion llegan a un acuerdo de 787.5 millones de dólares para resolver el juicio por difamación

Fox Corp y Fox News llegaron este martes a un acuerdo por 787.5 millones de dólares en una demanda por difamación de Dominion Voting Systems, evitando así un juicio que pondría a uno de los principales medios de comunicación del mundo en el punto de mira por su cobertura de las falsas acusaciones de manipulación de votos en las elecciones estadounidenses de 2020.

El acuerdo fue anunciado por Fox FOXA.O, Dominion y el juez del caso a último momento, cuando ya se había seleccionado un jurado de 12 personas el martes por la mañana y las declaraciones de apertura estaban por comenzar.

Dominion había solicitado 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios en la demanda presentada en 2021, presidida por el juez Eric Davis, del Tribunal Superior de Delaware, en Wilmington.

El presidente ejecutivo de Dominion reveló la cifra del acuerdo y dijo que Fox había admitido haber dicho mentiras sobre su empresa.

Fox News y Fox Corp acuerdan pagar 787,5 millones de dólares a Dominion para evitar ir a juicio por defamación.https://t.co/J6hXQt5jj3 — Voz de América (@VozdeAmerica) April 19, 2023

“Reconocemos las sentencias del tribunal que declaran falsas ciertas afirmaciones sobre Dominion. Este acuerdo refleja el continuo compromiso de Fox con los más altos estándares periodísticos. Esperamos que nuestra decisión de resolver esta disputa con Dominion amistosamente, en lugar de la acritud de un juicio, permita al país avanzar en estas cuestiones” Comunicado de Fox

La cuestión en el juicio era si Fox era responsable de difundir afirmaciones falsas de que las máquinas de recuento de votos de Dominion, que tiene su sede en Denver, se usaron para manipular las elecciones estadounidenses de 2020 a favor del demócrata Joe Biden frente al entonces presidente republicano Donald Trump.

Dominion argumentó que las declaracione causaron a la un daño económico enorme e irreparable.

El acuerdo evita a Fox el riesgo de que algunas de sus figuras más conocidas sean llamadas al estrado y sometidas a un interrogatorio, incluidos ejecutivos como Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación de 92 años que preside Fox Corp, y la presidenta ejecutiva de Fox, Suzanne Scott, así como presentadores como Tucker Carlson, Sean Hannity y Jeanine Pirro.

Cómo empezó la batalla de Fox contra Dominion

Todo comenzó cuando Trump dijo, sin pruebas, que le estaban robando las elecciones. Dos de las figuras que fueron invitadas varias veces en los programas de Fox News se hicieron eco de estas afirmaciones fueron los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell. Según Dominion, Fox les dio a Powell y Giuliani una plataforma para hacer acusaciones falsas, y que algunas de sus personalidades las respaldaron, como Maria Bartiromo y Lou Dobbs.

Fox, en cambio, sostenía que estaba informando al público con cargos hechos por partidarios del ex presidente republicano. Dice estar respaldado legalmente por los estándares de difamación.

La abogada Patricia Glaser, explicó que el juicio se iba a realizar en Delaware porque allí es donde están establecidas ambas corporaciones, un estado donde se incorporan a menudo la mayoría de las empresas Fortune 500 por una serie de razones favorables para los negocios.

