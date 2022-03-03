Francia dirá adiós al cubrebocas obligatorio a partir del 14 de marzo

Francia entró en una nueva fase de flexibilización de las medidas sanitarias contra Covid-19, por lo que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio incluso en los salones de clases, anunció el primer ministro Jean Castex.

Los franceses se despedirán de los cubrebocas a partir del 14 de marzo, debido a que “se levantará la obligación de llevarlo en todos los lugares, excepto en el transporte público y los establecimientos de salud”.

Castex confirmó en televisión que el pase de vacunación contra Covid-19 se suspenderá “donde sea que se haya aplicado”, pero hay sitios donde se estableció una excepción.

Le pass sanitaire restera lui en vigueur, sauf urgence, à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite ou encore des établissements pour adultes handicapés. https://t.co/y4a2sB3NEm — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 3, 2022

“El pase sanitario seguirá vigente, salvo urgencias, en la entrada de hospitales, residencias de ancianos o establecimientos para mayores de edad discapacitados”, añadió.

El primer ministro consideró que la situación en torno a la pandemia está mejorando en Francia, lo cual dio las condiciones para flexibilizar las medidas sanitarias contra Covid-19.

Francia no exige cubrebocas en conciertos y eventos deportivos

Previamente, el gobierno francés detalló en un comunicado que desde el 2 de febrero no era obligatorio el cubrebocas al aire libre, pero recomendó su uso en sitios con alta densidad de personas.

Desde el 28 de febrero el cubrebocas dejó de ser obligatorio en las salas de espectáculos, de conciertos y en cines, aclaró el gobierno de Francia en su página oficial.

#COVID19 | À partir du 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur.

👉 Il reste exigé dans les transports en commun et dans les établissements de santé 😷 pic.twitter.com/TgBdCCt9zS — Ministère des Solidarités et de la Santé 🇫🇷 🇪🇺 (@Sante_Gouv) March 3, 2022

En el país europeo regresaron los conciertos y las discotecas reabrieron desde el 16 de febrero; mientras que los eventos deportivos podían disfrutarse sin cubrebocas desde el 28 del mismo mes.

Sobre la vacunación, el gobierno anunció que el plazo para recibir el refuerzo se redujo a tres meses desde la última dosis o contagio de Covid-19.

“La vacuna de refuerzo está abierta a todas las personas mayores de 18 años, y desde el 24 de enero está abierta a todos los adolescentes de 12 a 17 años”, añadió.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, en Francia se registran más de 22.2 millones de casos y alrededor de 136 mil muertes. A nivel mundial, los contagios alcanzan los 440 millones.

