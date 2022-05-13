Francia le dice adiós a la pandemia de Covid; turistas vuelven a París.

En Francia en una tarde soleada de esta semana, Eli Mwenda felizmente tomó fotos de su hermana Rebekah Mithinji junto a la Torre Eiffel, dos de los muchos turistas que disfrutan de un descanso largamente esperado en París después de congelar los planes de vacaciones debido a la pandemia de Covid-19.

El viaje a París para los hermanos fue un regalo de graduación para Mithinji, inicialmente planeado para 2020. Dos años más tarde finalmente lo lograron, con Mithinji viajando desde Gran Bretaña y Mwenda desde Kenia.

Eli Mwenda / Turista keniana:

Caminar por las calles, ver los rostros de las personas sin máscaras, ir a restaurantes, sentir la energía de las personas que te rodean sin distanciarte, es muy refrescante.

La oficina de turismo de París prevé que las visitas extranjeras se multipliquen por cinco veces en mayo-julio en comparación con el mismo período del año pasado, principalmente gracias a los turistas de España, Alemania, Gran Bretaña e Italia.

Sin embargo, seguirá siendo un tercio menos que los niveles previos a la pandemia, en parte porque no se espera que los turistas de Estados Unidos y Asia regresen en grandes cantidades todavía.

En Chez Eugene, un restaurante en la pintoresca Place du Tertre en el corazón de Montmartre, el gerente Jonas Seignovert se sintió aliviado de que los turistas comenzaran a regresar.

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Estamos muy contentos de poder volver a llenar completamente el restaurante y de que haya este ambiente en la plaza", dijo Seignovert, y agregó que había visto a turistas europeos regresar a la capital, junto con algunos turistas brasileños y estadounidenses, pero casi ninguno de Asia.

Durante la pandemia, había adaptado su oferta para atender el gusto de los parisinos en lugar de su clientela turística habitual, que ya no estaba. Ahora que los turistas están regresando a París, espera una mezcla de clientes locales y extranjeros.

Los propietarios de hoteles también vieron un fuerte aumento en las reservas esta primavera, con una actividad general acercándose a los niveles previos a la pandemia en abril, e incluso superando las cifras de 2019 en un 3,1 % durante la Semana Santa, según la consultora de marketing MKG Consulting.

"Todos los fines de semana se agotan. Todos los fines de semana", dijo la gerente del hotel Les Jardins du Faubourg, Jennifer Boccara.

"Muchos países han cambiado por completo sus políticas de viaje por el Covid, por lo que fue realmente bueno para nosotros".