Francia: PM ofrece reunirse con oposición por crisis de pensiones

La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, tiene previsto reunirse con los líderes de la oposición y los sindicatos con la esperanza de poner fin a semanas de protestas contra una nueva ley de pensiones, informó su oficina el domingo.

La Primera Ministra dijo en una entrevista con AFP que las reuniones con la oposición y los líderes sindicales tendrían lugar en la semana que comienza el 3 de abril.

Borne también se comprometió a no volver a utilizar los poderes constitucionales para aprobar leyes sin someterlas a votación, salvo en el caso de los proyectos de ley presupuestaria, según AFP.

La primera ministra Borne se reunirá con los líderes de los partidos políticos y también tiene como objetivo reanudar el diálogo con los sindicatos sobre cuestiones laborales, dijo su oficina, sin mencionar el proyecto de ley de pensiones.

No está claro si el intento del Gobierno de poner coto a la crisis de las pensiones calmará a una mayoría de la opinión pública hostil a la reforma y a los manifestantes, exasperados por la adopción de la legislación sin una votación final.

🚨🇫🇷FLASH - Élisabeth #Borne a déclaré vouloir "apaiser le pays". (BFMTV) — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 26, 2023

Protestas violentas contra la reforma de pensiones en Francia

Las manifestaciones contra la reforma de las pensiones, que aumentará la edad de jubilación en dos años, se volvieron violentas después de que el gobierno de Francia impulsara la legislación este mes sin una votación parlamentaria final.

El presidente Emmanuel Macron ha descartado la posibilidad de derogar o retrasar la ley, y ha encargado a su Primera Ministra que encuentre nuevos apoyos en el Parlamento, después de que el Gobierno no lograra los votos suficientes para aprobarla.

Los sindicatos han programado para el martes una décima jornada de protestas en toda Francia contra la ley de pensiones, después de que en la anterior, el jueves, se produjeran los enfrentamientos más violentos hasta la fecha con la policía.

El jefe del sindicato CFDT, Laurent Berger, propuso la semana pasada a Macron pausar la ley durante seis meses para buscar un posible compromiso.