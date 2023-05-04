Francisco Oropesa intentó escapar a México tras asesinato de hondureños en Texas

Francisco Oropesa, el principal sospechoso del asesinato de cinco hondureños en Cleveland, Texas, intentó huir a México junto a su pareja un día después del ataque, según informó este jueves el fiscal de distrito, Todd Dillon, quien lleva las investigaciones del caso.

En conferencia de prensa, reveló que el mexicano Francisco Oropesa se escondió durante tres días en una casa a 20 kilómetros de la masacre. En este sitio recibió a su pareja Divimara Lamar Nava, quien le llevaba comida y lo mantenía informado sobre la persecución que implementaron en su contra.

Al ser detenida esta misma semana, Divimara Lamar Nava reconoció haber entregado un mensaje a los familiares de Oropesa en el que les pedía su ayuda para abandonar el país lo más pronto posible, pero estos se negaron a planear un escape.

Así fue la captura de Francisco Oropesa

Francisco Oropesa, el mexicano acusado de asesinar a cinco personas, incluida una madre y su hijo de 9 años en una casa de Texas, fue detenido el martes 2 de mayo luego de una persecución, según informaron corporaciones policiales.

🚨#ÚLTIMAHORA | Capturan a Francisco Oropesa, el mexicano sospechoso de matar a cinco hondureños en #Texas, #EU, el pasado fin de semana. pic.twitter.com/jInX1ih8S4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito, las autoridades fueron alertadas por una llamada anónima que sugería la presencia de Oropesa en la ciudad de Cut and Shoot. Por esta razón se catearon varios domicilios hasta que lo encontraron oculto bajo una pila de ropa sucia dentro de un armario.

Las presuntas víctimas del mexicano, todos originarios de Honduras, fueron identificadas como Sonia Argentina, de 25 años, y su hijo Daniel Enrique, de 9; Diana Velázquez, de 21; Julisa Molina, de 31, y José Jonathan, de 18.

Esposa de Francisco Oropesa lo ayudó a escapar

Un día después, las autoridades capturaron a Divimara Lamar Nava, pareja de Oropesa, por presuntamente haberlo ayudado a escapar de Cleveland, Texas, donde ocurrió el asesinato de las cinco personas. Por estos hechos, la mujer de 53 años no recibiría fianza al ser acusada del delito grave de obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de una persona.

Las autoridades también confirmaron que detuvieron a más personas durante las últimas horas, pero no han revelado sus nombres ni la participación que habrían tenido en el asesinato de seis personas hondureñas en Texas.