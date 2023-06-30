TEPJF prohíbe el uso de la frase “ya sabes quién” en campañas electorales

Primero fue el Amlito, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el uso de la frase "ya sabes quién" no estará permitida en las contiendas electorales.

La Sala Superior advirtió a los partidos Morena, PT y Verde que el empleo de "ya sabes quién" será considerado indebido en las próximas elecciones 2024. La medida se tomó luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpusiera una queja por el reconocido dicho usado en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México (Edomex) para las elecciones 2023.

El tricolor consideró que la frase denunciada está asociada al presidente de la República y, por lo tanto, la propaganda es contraria a los principios de legalidad, neutralidad y equidad en la contienda. Por mayoría de votos, los magistrados le dieron la razón.

"Ya sabes quién", una de las frases de la campaña de Delfina Gómez

El Tribunal estimó que en el contexto electoral en el que se utilizó la frase “ya sabes quién” sí tenía por objeto vincular la figura del presidente de la República con la precampaña de Morena en el Estado de México.

La frase surgió como referencia al actual titular del Ejecutivo Federal y en ese sentido, su uso genera un beneficio indebido en favor de quien la emplee, sentenció el Tribunal Electoral.

En primera instancia, en marzo de este año, el TEPJF determinó que el uso de la frase no determinaba una ventaja en los comicios para la autodenominada Cuarta Transformación.

¿Cuál es el origen de la frase "Ya sabes quién"?

La frase “Ya sabes quién” tuvo su origen en los spots realizados por el presidente AMLO desde antes de su campaña por la presidencia de 2018, año en que quedó electo, con el propósito de no decir su nombre. Específicamente, se le adjudica al productor y cineasta Carlos Salces, quien trabajó hombro a hombro en la creación de la propaganda del tabasqueño.

En ese sentido, la frase tiene origen en el periodo de intercampaña, cuando está prohibida la difusión de imagen de los candidatos, además de información de carácter electoral como los llamados al voto.