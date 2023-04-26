Amiga de Freddie Mercury subastará objetos personales del cantante de Queen

La casa de subastas Sotheby's de Londres subastará cerca de mil 500 objetos personales de Freddie Mercury, líder de la icónica banda Queen, entre ellos manuscritos de algunas canciones y trajes que utilizó.

Los objetos que se pondrán a la venta al mejor postor actualmente le pertenecen a Mary Austin, la mejor amiga y heredera de Mercury, quien se quedó con la casa de Londres y los objetos que hay dentro de ella.

Austin declaró para la BBC que los objetos fueron coleccionados por el cantante durante 30 años, por lo que “te acercan a los más profundo del hombre que conocí”.

“Desde hace muchos años he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie Mercury buscaba y amaba. Pero los años han pasado y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo muy especial en mi vida", dijo Austin en un comunicado.

The Icon. The Man. #TheWorldofFreddieMercury is coming to #SothebysLondon this summer, unveiling Mercury’s never-before-seen collection for the first time ever in a month-long exhibition and auction series.



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¿Qué objetos de Freddie Mercury se subastarán?

Entre los casi mil 500 objetos de Freddie Mercury que se subastarán se encuentran un borrador de la letra de “We are the Champions”, una de las canciones más famosas de Queen.

También se pujará los lentes rosas en forma de estrella como los que utilizó el cantante en el video de “We will rock you”, el peine de su bigote Tiffany & Co.; la guitarra con la que se cree que escribió y grabó "Crazy Little Thing Called Love"; el chaleco que usó Mercury en su último video musical, "These Are the Days of Our Lives", en 1991; y un linóleo de Pablo Picasso titulado "Jacqueline au chapeau noir".

Se espera que en la subasta aparezca la famosa corona de mercurio que está inspirada en la que utilizará el rey Carlos III en su coronación y con la que interpretó "God Save The Queen" durante su última gira con Queen, en 1986.

¿Cuándo y dónde se realizará la subasta de los objetos de Freddie Mercury?

Sotheby's en Londres exhibirá todos los objetos que se pondrán a la venta entre el 4 de agosto y el 5 de septiembre, para que finalmente la puja se realice en vivo los días 6, 7 y 8 de septiembre.