Francisco Javier Cabeza de Vaca fue designado coordinador del FAM en materia de seguridad

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, informó que Francisco Javier Cabeza de Vaca aceptó encabezar la mesa de expertos del Frente Amplio Por México (FAM) en materia de seguridad.

"Ante la nula estrategia de seguridad en los últimos años, los Partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática invitaron a Francisco Javier Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México (...)", se señaló en un comunicado.

Asimismo, se determinó esta decisión por su "amplia experiencia como gobernador", pues de acuerdo con los dirigentes, durante la gestión de Cabeza de Vaca se disminuyeron los niveles de violencia en la frontera y en Tamaulipas.

Me da mucho gusto informar que @fgcabezadevaca ha aceptado encabezar la mesa de expertos del #FrenteAmplioPorMéxico en materia de seguridad, con la certeza de que dará sus mejores aportaciones para lograr un México en paz y con tranquilidad. pic.twitter.com/pcZH2vtoVu — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 15, 2023

Francisco Javier Cabeza de Vaca queda fuera del proceso del Frente Amplio por México

El exgobernador de Tamaulipas quedó fuera del proceso, ya que no logró juntar los requisitos que el FAM solicitaba para que pudiera pasar a la siguiente etapa, de los cuales solamente pasaron cuatro: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

A pesar de la decisión del comité, Cabeza de Vaca se mostró agradecido por las "195,000 firmas en todo el país y en el extranjero", especialmente a su familia por haberlo acompañado en el proceso.

¿Quiénes quedan en el proceso del Frente Amplio por México?

El pasado martes 15 de agosto, el Comité Organizador del FAM dio a conocer los resultados de la primera encuesta de opinión, por lo que el aspirante Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda y ahora hay solo tres nombres sonando:



Xóchitl Gálvez.

Santiago Creel.

Beatriz Paredes.

En ese sentido, Francisco Javier felicitó a sus compañeros de oposición y señaló: "En esta segunda etapa de diálogos, se discutirán temas de mucha relevancia para nuestro país y es muy valiosa la oportunidad de escuchar a personajes tan experimentados como lo son mis compañeros".

La decisión de que Cabeza de Vaca se sumara a las mesas de expertos en materia de seguridad fue aplaudida por algunos de los miembros del FAM.