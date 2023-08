Santiago Creel dejará la presidencia de la Cámara de Diputados el próximo lunes

El panista Santiago Creel dejará la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el próximo lunes, pero antes de irse interpuso un nuevo recurso de “Atención Prioritaria y de Interés Público“ ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El propósito es que se revisen y resuelvan de manera inmediata las controversias y amparos interpuestos en contra de la nueva Ley de Ciencia propuesta por el gobierno federal y aprobada sin apego al procedimiento legislativo por Morena y sus aliados.

Afinando los últimos detalles para nuestro primer foro ciudadano. ¡Nos vemos en un rato! pic.twitter.com/ogSDHm4yT7 — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 10, 2023

Santiago Creel pedirá licencia como diputado federal

“Como ustedes saben, estamos en un proceso interno para buscar la coordinación de Frente Amplio por México, y esto me hace renunciar, pedir licencia a mi cargo como presidente de la Mesa Directiva, y además pedir licencia como Diputado Federal”, mencionó durante la Plenaria del Modelo Legislativo de las Juventudes Universitarias 2023.

El martes Santiago Creel presentará ante la Comisión Permanente su solicitud de licencia para separarse de la diputación federal.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) indicó que no es necesario que Creel, Xóchitl Gálvez ni Beatriz Paredes están obligados a renunciar a sus cargos para participar en el proceso de la oposición.

En ese sentido, el panista mencionó que su salida de la presidencia no es una necesidad jurídica o formal, ya que el TEPJF estableció que no hay necesidad; sin embargo, consideró que por ética era necesario dedicarse de tiempo completo a su carrera por la presidencia rumbo a las elecciones 2024.

¿Quién ocupará el cargo como Director de la Cámara de Diputados tras la salida de Santiago Creel?

Santiago Creel anunció que será la vicepresidenta de Acción Nacional, Noemi Luna, quien quedará al frente de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Xóchitl Gálvez descarta separarse de su cargo como senadora

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez ha descartado separarse de su cargo en diversas ocasiones. Tras su participación en la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de México, Xóchitl Gálvez descartó separarse de su cargo como senadora: “Yo sigo haciendo mi trabajo, no se me puede atacar de que tengo un sueldo que no desquito, sí lo desquito”.