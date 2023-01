Frente frío 27 provoca volcadura de tráiler en La Ventosa

Este jueves se registró la primer volcadura del año en el tramo carretero la zona La Ventosa - La Venta, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca , se trató de un tráiler que procedía del estado de Chiapas a Puebla, el conductor resultó con lesiones leves que no ameritó atención médica, pero los daños materiales fueron cuantiosos, ante lo ocurrido la delegación regional de protección civil del Istmo restringió el paso de unidades de carga en este tramo para evitar más accidentes, ante esto a los traileros no les queda mas que esperar a que los vientos bajen para poder seguir su camino, así no los dice el transportista Manuel Rivera

” Esperar, no hay de otra, tengo como hora y media aquí que no puedo pasar, te lo lleva el aire, mira aquél ya se metieron allá, no pueden pasar tampoco “

Seguirán las rachas de viento

De acuerdo con la delegación regional de protección civil, los fuertes vientos continuarán afectando a los municipios del Istmo de Tehuantepec en las próximas 72 horas, pese a las recomendaciones de protección civil, muchos transportistas desafían la fuerza del aire, y cruzan este tramo de 30 kilómetros que une a La Venta con La Ventosa