¡Viva México! Nombran a los frijoles charros como uno de los mejores platillos del mundo

La prestigiosa guía culinaria Taste Atlas ha revelado su lista de los mejores platos de frijoles del mundo, y los frijoles charros de México se encuentran en el glorioso top 10. La guía también ha incluido la sopa Tarasca y los frijoles de la olla en su ranking de platillos internacionales.

Según este atlas gastronómico, los frijoles charros ocupan el sexto lugar entre los mejores platos de frijoles del mundo, mientras que la sopa Tarasca y los frijoles de la olla se encuentran en el décimo y trigésimo lugar, respectivamente.

¿Quién no ha degustado unos deliciosos frijoles charros? Pues este platillo mexicano está como uno de los mejores en el mundo, de acuerdo con Taste Atlas.|Taste Atlas

¿Qué tienen los frijoles charros?

¿Qué son exactamente los frijoles charros? Según Taste Atlas, se trata de un plato elaborado con frijoles, cebollas, tomates, chiles y cilantro, al que también se le pueden añadir ingredientes como jamón, tocino, salchicha o carne de cerdo. Es importante destacar que existen diferentes recetas de frijoles charros, ya que en estados como Coahuila y Nuevo León se les añade chorizo y cueritos de cerdo.

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El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana señala que los frijoles charros pueden servirse como plato principal, pero también son un excelente acompañamiento para carnes asadas, arracheras y tacos al pastor. Según el Atlas gastronómico, estos deliciosos frijoles fueron inventados por los vaqueros mexicanos, quienes necesitaban una fuente nutritiva para resistir los largos días de trabajo en el campo.

Los mejores lugares para disfrutar de los frijoles charros

Taste Atlas también ha destacado los mejores lugares para disfrutar de los frijoles charros en México y en el mundo. Según la guía, los restaurantes más destacados se encuentran en Playa del Carmen y Monterrey.

Además de ser uno de los mejores platos de frijoles del mundo, los frijoles charros también son altamente nutritivos. Estos frijoles son una excelente fuente de carbohidratos complejos y contienen diversas vitaminas, como las del complejo B, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico. Además, son ricos en hierro, magnesio, potasio, zinc, calcio y fósforo, lo que los convierte en un alimento completo y saludable.