Venezuela y Colombia reabren sus fronteras para transporte de carga

El lunes 26 de septiembre, Venezuela y Colombia reabrieron sus fronteras al transporte de carga en un acto al que asistió el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que los primeros beneficiados de la normalización del paso de mercancías deben ser los habitantes de la extensa y agobiada zona limítrofe.

Petro sostuvo que aún no hay una fecha definida para un encuentro bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Hoy es un día histórico para la región, para América del Sur, para América en general. La globalización es, antes que nada, una relación entre vecinos", dijo Petro en un discurso después del acto de reapertura de la frontera, que fue cerrada en 2019 por lo que denominó una "locura sectaria".

La apertura de la frontera fue marcada con el paso simbólico de un camión cargado con cilindros de acero desde Venezuela a Colombia y otro con insumos médicos desde territorio colombiano al venezolano. Ambos estaban decorados con las banderas de los dos países al momento de cruzar el puente internacional Simón Bolívar, que une esta localidad de San Antonio con la ciudad colombiana de Cúcuta.

En medio del puente, Petro y varios de sus ministros y una delegación venezolana encabezada por el titular de la cartera de Transporte, Ramón Velásquez, escucharon los himnos de los dos países y vieron el paso de los dos camiones para luego retornar a sus territorios a pie.

Les digo otra vez, llegó el día 😁

La primera tractomula (en colombiano) gandola (en venezolano) que pasa la frontera por el Puente Simón Bolívar, en más de cinco años. De Venezuela (Táchira) a Colombia (Norte de Santander). pic.twitter.com/hdQiEH6Dz3 — Tatiana Pérez (@Tatiana_teleSUR) September 26, 2022

Reparar relaciones

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia a inicios del 2019, pero los lazos se volvieron a estrechar con la llegada de Petro a la presidencia en agosto de 2022. Junto a Maduro, nombraron embajadores en el inicio de la normalización de las relaciones marcadas por constantes crisis diplomáticas desde al menos el 2015 así como el cierre de la frontera, en 2019.

El paso de carga entre los dos países se realizaba solamente por el estado Zulia, en el extremo norte de la frontera. Por el estado andino de Táchira, donde se ubica San Antonio, estaba permitido el paso peatonal desde mediados del pasado año.

Aunque se había anunciado que habría una reanudación de vuelos directos, la semana pasada el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, dijo que debido a las sanciones de Estados Unidos a la estatal aerolínea venezolana Conviasa, la ruta prevista para el lunes entre Caracas y Bogotá fue suspendida y no se ha informado hasta ahora de cuándo podría abrirse.

El ministro de Comercio e Industria de Colombia, Germán Umaña, dijo que con la reapertura de la porosa frontera de 2.219 kilómetros el flujo de comercio pasaría de los 600 millones de dólares, como está proyectado para el cierre del 2022, a unos 1.000 o 1.200 millones de dólares.

La cifra está lejos de los 7.000 millones de dólares que alcanzó el intercambio bilateral en los años 2007 y 2008.