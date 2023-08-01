Muere mujer en la boda de su nieta por comer menú en mal estado

Una mujer de 95 años falleció tras asistir a una boda en la que hubo una intoxicación alimentaria, que en estos momentos investigan los servicios de Vigilancia Epidemiológica. Al parecer, la fallecida se había desplazado desde Cantabria al enlace matrimonial de su nieta, El evento tuvo lugar en el restaurante Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, España.

40 personasmás presentaron síntomas de intoxicación alimentaria y tuvieron que recibir asistencia sanitaria. Los especialistas están tomando muestras en el establecimiento para averiguar a qué pudo deberse el suceso, así como si la anciana falleció por el motivo al que apuntan los indicios. Será la autopsia la que determine las causas. Los resultados serán incorporados a la investigación que ya lleva a cabo la Guardia Civil.

¿Qué se sabe del establecimiento?

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, quien ha expresado su más sentido pésame a los familiares de la fallecida, ha dicho que aún no se sabe si el origen de su muerte se debió o no a la intoxicación alimentaria, y ha deseado la más pronta recuperación a los afectados por la intoxicación.

También dijo que siente mucho lo ocurrido por el restaurante en el que se ha registrado el suceso porque “cuidan muchísimo” la calidad de los productos y el servicio y es un establecimiento de “gran prestigio” no sólo en Peñaranda. Entre esos afectados por la intoxicación alimentaria se encuentran vecinos de esta localidad salmantina.

Peñaranda es una población a 50 kilómetros de Salamanca, capital con 6 mil 200 empadronados y unos 6 mil 800 habitantes, que aumentan en la época de verano.

Otros incidentes por comida en mal estado

En mayo pasado un lote de atún en mal estado fue la causa de que 66 personas en Almería, España, reultaran intoxicadas. Al menos 15 de ellas necesitaron de atención hospitalaria. Afortunadamernte nadie murió.

Otro caso se presentó en la ciudad de Zaragoza, tambipen en España, donde una mujer de 47 años fue detenida como presunta autora de un delito de estafa y otro contra las personas por intoxicar a su expareja para sustraerle el dinero de sus cuentas.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón informó que los hechos tuvieron lugar a finales del mes de agosto, un mes antes de que los involucrados se reunieron para hablar sobre su separación matrimonial.

Después de su paso por dependencias policiales, la mujer, sin antecedentes previos, fue puesta en libertad a la espera de ser citada por la autoridad judicial.

