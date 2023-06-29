México recupera en EU 29 objetos de origen prehispánico

El Consulado de México en San Francisco en Estados Unidos (EU) informa que como resultado de sus gestiones se han logrado recuperar diversos objetos de origen prehispánico.

Cabe destacar que dichas piezas arqueológicas que regresarán a México son en su mayoría artefactos de barro modelado, alisado y pulido, procedentes del Altiplano Central mexicano y datan del periodo Posclásico (900 a 1521 d. C.). Principalmente son objetos de barro antropomorfos.

En ese sentido, el Gobierno de México considera que dichas piezas son monumentos arqueológicos propiedad de la nación mexicana como se define en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Durante el acto de entrega por parte de los señores Susan y Melanie Gunn, por encargo de John y Sandra Gunn, la cónsul general de México en San Francisco, Remedios Gómez Arnau, agradeció la devolución de los objetos y reiteró la importancia de respetar el patrimonio cultural nacional, así como que dichos artefactos permanezcan en nuestro país para su estudio, conservación y difusión.

La repatriación de estas piezas subraya la relevancia de la restitución voluntaria a México de bienes patrimoniales que se encuentran fuera de territorio nacional.

¿Qué piezas arqueológicas ha recuperado México?

Recientemente, México recuperó la pieza Olmeca más buscada por las autoridades, se trata "Monstruo de la Tierra" pesa más de una tonelada y tiene alrededor de 1,8 metros de altura y 1,5 metros de ancho. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el monumento fue trasladado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y llegó al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca la noche del 19 de mayo. La pieza fue trasladada por tierra al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés.

