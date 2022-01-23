Fuerzas sirias enfrentan militantes del EI tras intento de fuga

Un video publicado en las redes sociales mostró lo que parecían ser las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF por sus siglas en inglés) dirigidas por los kurdos disparando contra la prisión de Al Sinaa el sábado 22 de enero. Esto después de que repelieron un ataque del Estado Islámico para sacar reclusos, con el apoyo de ataques aéreos de una coalición militar liderada por Estados Unidos.

En el video, se ven cuerpos dejados en el pavimento cuando los afiliados de SDF se enfrentaron con lo que se dijo que eran militantes del Estado Islámico.

El Estado Islámico dijo a través de Telegram que sus militantes habían llevado a cabo un ataque a gran escala en la prisión en el noreste de Siria desde el jueves 20 de enero por la noche, y que los enfrentamientos continuaban cerca y en otros vecindarios.

قام تنظيم داعش الارهابي بحشد معظم خلاياه النائمة للوصول إلى أكبر مراكز احتجاز الارهابيين في مدينة الحسكة و محاولة الفرار بهم. حيث قام التنظيم باستخدام المفخخات و الانتحاريين، رافقه استعصاء المعتقلين داخل السجن. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 21, 2022

El comandante general de las SDF, Mazloum Abdi, dijo en Twitter que "el área alrededor de la prisión estaba completamente rodeada y todos los fugitivos fueron arrestados".

En Washington, el Pentágono confirmó que la coalición liderada por Estados Unidos había llevado a cabo ataques aéreos en apoyo de las SDF mientras lidiaba con la fuga de la prisión.

Una fuente militar de las fuerzas dirigidas por los kurdos dijo que mataron a 23 militantes del Estado Islámico, incluidos extranjeros, en los enfrentamientos después de que el grupo yihadista intentara liberar a los prisioneros de la cárcel de Hasaka.

Los residentes del área de Ghweiran, en las cercanías de la prisión siria, dijeron que continuaban los combates intermitentes en partes del vecindario, donde algunos de los presos que huían y que se habían refugiado permanecían.

Siria: Confirmada evasión masiva (1000 yihadistas) de la prisión Ghweran, en Hasaka, controlada por las Fuerzas de Autodefensa (SDF) creadas por EE.UU, cerca de la frontera entre Irak y Siria, que incluye a altos dirigentes ISIS de varias nacionalidades.pic.twitter.com/ZY6Vqh7A5g — Karol_está_Castigada (@KCastigada) January 21, 2022

Al menos cinco civiles murieron durante una operación de seguridad montada por las fuerzas kurdas en áreas residenciales alrededor de la prisión, dijeron ancianos de la comunidad.

Siete miembros de las SDF y una fuerza de seguridad aliada llamada Asayish murieron en el ataque, dijo la fuente militar de las SDF. Las Fuerzas Democráticas dijeron que habían detenido a 89 militantes en el área de la prisión.

La cárcel siria es la más grande entre varias conocidas públicamente donde las SDF tienen al menos 5,000 detenidos, en su mayoría árabes, que van desde presuntos militantes hasta civiles en condiciones que los grupos cívicos dicen que son inhumanas con un hacinamiento severo.