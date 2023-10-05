VIDEO: Así se vio la fuga de gas en la refinería de Cadereyta en Nuevo León

Una fuga de gas dentro de las instalaciones de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) puso en alerta a las autoridades municipales y estatales de Protección Civil, en Cadereyta, Nuevo León.

El reporte se hizo a las 11:45 de la mañana a los cuerpos de auxilio de la localidad, por lo que acudieron al lugar a atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se registro en el tanque numero 163 al interior de la Refinería, pero para las 12, las autoridades informaron que la emergencia quedo controlada y sin riesgo para la población.

#VIDEO | Imágenes de una fuga reportada en la refinería de Cadereyta, #NuevoLeón.



De acuerdo con autoridades, ya está controlada y no hay #riesgo. pic.twitter.com/BMrxIibOOE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Personal de Pemex, así como los empleados contratistas que se encontraban en la planta fueron evacuados, mientras que personal de emergencias atendieron la situación.

