Suspenden clases en escuelas de Pachuca por fuga de hidrocarburo

Durante la mañana de este 4 de octubre 2023, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó sobre la suspensión de clases en algunas zonas de Pachuca, esto debido a una fuga por hidrocarburo registrada en el aeródromo Juan Guillermo Villasana.

Las autoridades compartieron que las zonas de Pachuca en el que las clases fueron suspendidas son las colonias Carlos Ruvirosa, Sector Primario y Camelinas; ya se están realizando las labores de saneamiento; no se reportaron personas afectadas por la fuga de hidrocarburo.

Hasta el momento se desconoce si la fuga fue provocada por manos delictivas o si fue un asunto de mantenimiento lo que derivó este accidente.

#Hidalgo | Se suspendieron clases en al menos tres colonias de #Pachuca debido a una fuga de hidrocarburo.#Autoridades aseguran que no representan riesgo a la #salud.



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Suspenden clases en 13 escuelas de Pachuca tras fuga de hidrocarburo

Al menos 13 escuelas de distintos niveles educativos en Pachuca suspendieron sus actividades después de que se informará sobre la fuga de hidrocarburo; las instituciones que cancelaron clases se ubicaban en las siguientes zonas:

Colonia Rovirosa: Preescolar Ángela Barriento, Primaria Carlos Rovirosa, el Cendi y el preescolar Rey Arturo.

Preescolar Ángela Barriento, Primaria Carlos Rovirosa, el Cendi y el preescolar Rey Arturo. Colonia Sector Primario: Cendi, preescolar, primaria y secundaria Calmecac; también cerraron el acceso en primaria Hijos del Ejército, junto con la secundaria número 1, ambas ubicadas en la colonia Aeropuerto.

De acuerdo con las autoridades, la zona en la que se registró la fuga de hidrocarburo se encuentra cerca de varias, por lo que tomaron la decisión de suspender clases, esto como una medida preventiva.

¿Fuga de hidrocarburo en Pachuca pone en riesgo a la población?

En las distintas zonas afectadas, se encuentra personal de Protección Civil de Pachuca, Guardia Nacional., Bomberos del Estado y Seguridad Pública de Hidalgo.

Por su parte, las autoridades aclararon a las y los ciudadanos, no representa un riesgo para la salud de la población.

Se mantiene alertamiento para personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) edificio central y Hospital del Niño; no se reportaron personas afectadas por la fuga de hidrocarburo.