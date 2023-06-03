Funcionaria de Chile acusa que “el desconocimiento del clítoris es un problema de salud pública”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, respondió a las críticas por el financiamiento al proyecto del Colectivo 'Las Clipto', destacando que "el desconocimiento del clítoris es también es un problema de salud pública".

Antonia Orellana hizo frente al oficio presentado por la diputada republicana Chiara Barchiesi, quien solicitó una explicación por la entrega de 4 millones de pesos chilenos a la propuesta del Colectivo “Las Clito” que se enfoca en “ilustrar y difundir de manera didáctica la anatomía genital femenina”.

Debido a las críticas al proyecto, la funcionaria de Chile argumentó que “el desconocimiento del clítoris es un problema de salud pública”, por lo que el respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es un deber de la autoridad, pues de no hacerlo "ser constitutivo de falta de servicio”.

¿Por qué Gobierno de Chile apoya al proyecto “Las Clito”?

Desde su ingreso al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, ha trabajado por la importancia del respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, impulsando proyectos como el del Colectivo “Las Clito” que busca difundir a través de la ilustración la anatomía genital femenina.

El apoyo al proyecto generó críticas y molestia principalmente por el Partido Republicano, quien de inmediato emitió opiniones como "así derrochan la plata de los chilenos con su ideología" o “en esto se gastan tus impuestos”.

Impuestos de los contribuyentes gastados en promocionar el clítoris.



Definitivamente la realidad supera la ficción. https://t.co/UdJQ6lp1E7 — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) June 3, 2023

Ante las críticas Orellana respondió con información del Ministerio de la Mujer que indica que "más de la mitad de la población ha tenido una educación sexual mala o muy mala o simplemente no ha tenido; y un 94% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con una ley de Educación Sexual Integral, que por cierto es fundamental en la prevención de la violencia de género”.

Finalmente, la funcionaria dijo que el Ministerio junto con la iniciativa de “Las Clito” y otros 20 proyectos que también resultaron ganadores ayudan al Estado a cumplir con “su rol educativo” en materia de educación sexual.