Estados Unidos acusa que accidente aéreo de Prigozhin fue provocado

Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin en un accidente aéreo, surgieron varias teorías sobre lo que pudo haber pasado; incluso algunos funcionarios de Estados Unidos acusaron de haber sido provocado.

Tras el accidente, el presidente Joe Biden, dijo que no le sorprendían los informes sobre la muerte de Prigozhin, y cuando un reportero le preguntó si creía que Putin estaba detrás respondió “no suceden muchas cosas en Rusia en que el presidente Vladimir Putin no esté detrás”

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, dijeron que el causante del incidente probablemente fue un misil tierra-aire que impactó al avión y que fue disparado desde Rusia.

🇷🇺 | PRIGOZHYN MUERTO: El presidente estadounidense Biden sobre la muerte de Prigozhin: "No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga a Putin detrás".

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Sin embargo, también indicaron que la información aún era preliminar y estaba bajo revisión, y no descartaron un cambio en la evaluación.

El Wall Street Journal también acusó que el desplome de la avioneta fue causado intencionalmente, pero compartió otra teoría; el diario publicó este jueves que se trató de una bomba a bordo o algún otro sabotaje.

Un tercer funcionario estadounidense dijo a Reuters que había varias teorías y no se había llegado a ninguna conclusión

No es raro que haya puntos de vista de inteligencia opuestos, e incluso contradictorios, en el gobierno de Estados Unidos en las horas y días posteriores a los principales acontecimientos internacionales.

¿Cómo murió Prigozhin?

El miércoles 23 de agosto, el avión en el que viajaba Prigozhin , su mano derecha Dmitry Utkin y otras ocho personas se estrelló en al región de Tver, al norte de Moscú; no hubo sobrevivientes.

El accidente se produjo dos meses después de que Prigozhin y sus mercenarios del grupo Wagner organizaron un motín en el que tomaron el control de una ciudad del sur y avanzaron hacia Moscú, derribando varios aviones de la fuerza aérea rusa y matando a sus pilotos.

Prigozhin , de 62 años, jefe del grupo mercenario Wagner, criticó con frecuencia a los altos mandos del Ejército ruso por lo que dijo era su incompetente fiscalía de la guerra en Ucrania.

Putin dijo el jueves que deseaba expresar sus sinceras condolencias a las familias de quienes murieron en el accidente y dijo que era necesario esperar el resultado de la investigación oficial.

Con información de Reuters

