Funcionarios de Oklahoma hablan de linchar a periodistas y afromericanos

Un periodico local grabó a varios funcionarios de Oklahoma, Estados Unidos, hablando de linchar a periodistas y afroamericanos, la grabación se volvió viral en redes sociales, por lo que el gobernador, Kevin Stitt exigió la renuncia de los involucrados.

Las personas que participaron en la conversación fueron el alguacil del condado de McCurtain Clardy; el comisionado del Distrito 2 Mark Jennings, la investigadora Alicia Manning y el administrador de la cárcel Larry Hendrix.

De acuerdo con el medio de comunicación que reveló la conversación, uno de sus reporteros dejó en la sala de reuniones una grabadora que se activa por voz, por lo que captó toda la charla.

En la grabación, los funcionarios presuntamente hablan de asesinar periodistas y se quejan de que ya no pueden linchar a los afroamericanos que viven en el condado.

🚨OKLAHOMA UPDATE:



One down — County Commissioner Mark Jennings just resigned.@GovStitt Why do the rest of these leaders in Oklahoma who were talking about killing journalist & lynching Black folks still have jobs?



The evidence is clear, GET LOUD & DEMAND their resignation… https://t.co/TX5u8gja40 pic.twitter.com/87yF0qGKxk — Christopher Webb (@cwebbonline) April 19, 2023

“Sé dónde hay dos agujeros grandes y profundos aquí, por si alguna vez los necesitamos”, dijo Jennings. “He conocido a dos o tres sicarios. Son tipos muy callados”, agregó más tarde en la conversación. “Y no tendría piedad”, es parte de la conversación.

En la grabación, Jennings también se quejó de no poder ahorcar a los negros y dice: “Tienen más derechos que nosotros”.

“Te voy a decir algo. Si fue en el pasado, ¿cuándo Alan Marston tomaría a un maldito negro y le patearía el trasero y lo arrojaría a la celda? Me postularía para el maldito sheriff”.

Gobernador de Oklahoma pide renuncia de funcionarios que quieren linchar a periodistas y afroamericanos

En respuesta a la grabación, Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, exigió que todos los funcionarios involucrados renuncien a sus cargos.

“Estoy consternado y desanimado al escuchar los horribles comentarios hechos por los funcionarios del condado de McCurtain. No hay lugar para una retórica tan odiosa en el estado de Oklahoma, especialmente por parte de aquellos que sirven a la comunidad a través de sus respectivas oficinas”, indicó.

Con información de la Voz de América

