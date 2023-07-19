Cancelan comparecencia de funcionarios de salud en Cámara de Diputados

Esto se da a menos de 24 horas de que iniciara una serie de comparecencia que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados había programado.

De los cuatro funcionarios del sector salud que estaban citados para rendir cuentas; uno cancelo y 3 no confirmaron, entre ellos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estaba programado para este miércoles.

Ante esto, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, reunida de manera virtual, decidió cancelar las comparecencias y buscar nuevas fechas para que los funcionarios rindan cuentas.

Los funcionarios de salud del gobierno federal que no confirmaron su asistencia son:

• Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, fue citado a reunión de trabajo este miércoles a las 5 de la tarde.

• Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, también asistiría este miércoles a las 11:00 horas.

• Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, estaba agendado para el 2 de agosto, a las 11:00 horas.

El único que envió un oficio a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, pero fue para cancelar su cita programada para el 26 de julio.

El argumento es que no podrá porque entre julio y agosto recorrerá 6 obras de los nuevos hospitales del ISSSTE y además participará en mesas de trabajo para consolidar la compra de los Hospitales de Asociación Publico Privada.

En el caso de López-Gatell fue citado para explicar la decisión de desaparecer normas de salud de algunas enfermedades, sus consecuencias y efectos en la población desde la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de padecimientos como el cáncer de mama o cervico uterino, entre otros.

Desde octubre del año pasado se habló de que funcionarios de Salid comparecerían ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del informe presidencial, pero no fue así y durante meses el reclamo de diputados, sobre todo de oposición, y uno que otro de Morena ha sido llamarlos a cuentas.

Responderás por terrible gestión dice Chertorivski a López Gatell

Reprocha MC que funcionarios de salud se nieguen a comparecer

“Por más que huyas llegará el momento en que respondas por tu terrible gestión”, advirtió el diputado de MC, Salomón Chertorivski al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Esto luego de que no confirmó su asistencia a la reunión de trabajo que este miércoles tendría con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para explicar por qué la desaparición de normas de salud para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, sus consecuencias y efectos en la población.

No nos sorprende: los responsables de la salud en 🇲🇽 nuevamente se niegan a venir a la @Mx_Diputados. Sin justificación, olvidan que su responsabilidad es rendir cuentas a la ciudadanía.

Por más que huyas, llegará el momento en que respondas por tu terrible gestión, @HLGatell pic.twitter.com/ahqEMviMhD — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) July 19, 2023

En su cuenta de Twitter, Salomón Chertorivski dijo que no “sorprende que los responsables de salud nuevamente se nieguen a asistir a la Cámara de Diputados sin justificación y olvidan que su responsabilidad es rendir cuentas a la ciudadanía”.

Y remata con un mensaje a Hugo López Gatell “Por más que huyas, llegará el momento en que respondas por tu terrible gestión”.